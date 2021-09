Analisi di medio termine sul future del Crude-oil, i prezzi continuano la loro fase rialzista con qualche rallentamento, che sia un segnale di inversione?

Il Crude-oil dopo i minimi di metà agosto, come avevamo previsto, ha subito una grande ripartenza che ha portato i prezzi nuovamente a girare in area massimi dell’anno 2021. Però bisogna tenere conto del fatto che, anche se la ripartenza del petrolio è stata importante, i prezzi hanno leggermente inclinato il trend a ribasso, infatti i massimi 6 luglio, 30 luglio e l’attuale di settembre, e i minimi 20 luglio, 23 agosto che sono i più importanti, ad oggi sono ribassisti, quindi di lungo termine è un segnale che può essere interpretato come di debolezza.

Bisogna anche tenere conto che dopo l’ultimo allungo forte del 15 settembre i prezzi sembrano essersi calmierati, senza però aver preso le aree più importanti di inversione, di conseguenza anche questo è da interpretare come un ulteriore segnale di debolezza, cosa che noi vogliamo sfruttare. Quindi nelle prossime sessioni, il focus sarà trovare e valutare attentamente le opportunità di vendita che il Crude-oil fornirà, per provare a prendere il movimento ribassista che ci aspettiamo verso fine mese e che toccherà il suo minimo nella prima metà di ottobre.

Aree di intervento e operatività di medio termine

Date le valutazioni fatte in precedenza e i livelli interessanti a cui si sta avvicinando il petrolio, come anticipato ci organizziamo per cercare un ingresso in vendita nelle prossime sessioni di trading. I prezzi si stanno avvicinando a due zone di resistenza di grande importanza che sono:

L’area volumetrica storica che ha tenuto i massimi anche verso la fine di luglio che è il livello 74, una grandissima zona di resistenza e perfetta per le inversioni di trend.

storica che ha tenuto i massimi anche verso la fine di luglio che è il livello 74, una grandissima zona di resistenza e perfetta per le inversioni di trend. La mediana della forca di Andrews che passa sempre in area 74, gli estremi per generarla sono il minimo del 23 marzo, il massimo del 6 luglio e il minimo del 23 agosto, in questo caso la mediana ha un valore aggiuntivo in quanto è stata toccata parecchie volte dai prezzi negli ultimi mesi.

Quindi se i prezzi nelle prossime sessioni di trading, arriveranno a 74 noi ci posizioneremo in vendita per un’operatività di medio lungo termine.

Lo stop loss del trade lo andremo a posizionare sopra i massimi del 6 luglio che sono stati a 76,98 di un 50 punti, quindi a 77,50, che sono 350 punti dal nostro punto di ingresso quindi non eccessivi per un trade di questo genere. I target dell’operazione in questo caso sono 2 e entrambi molto allettanti, il primo è la grandissima area volumetrica a 68,70 che è una zona di forte distribuzione anche durante questo anno, mentre il secondo obbiettivo è la zona volumetrica a 63,80 che anche questo è un punto storico di distribuzione e lateralizzazione dei prezzi. Dal momento in cui i prezzi scenderanno sotto il supporto a 73, lo stop loss lo spostiamo in pareggio e iniziamo la nostra ricerca degli obbiettivi che ci siamo posti.