Chiamate, sms, giga a meno di cinque euro, ecco le tariffe telefoniche che garantiscono un risparmio reale.

Poter spendere meno di cinque euro al mese per avere minuti gratis, sms e tanti giga a disposizione non è un sogno ma realtà. Diversi operatori consentono di approfittare di un piano tariffario completo pagando pochi euro. Non solo, spesso sono inclusi nell’offerta anche altri servizi come la segreteria telefonica gratuita oppure l’avviso di chiamata. Scopriamo, allora, quali sono questi operatori per puntare ad avere tanti giga mentre si raggiunge l’obiettivo del risparmio.

Creami Wow 10 giga di Poste Mobile

Volendo restare sotto i cinque euro, il piano tariffario perfetto è Creami Wow 10 Giga di Poste Mobile. Con 4,99 euro si avranno a disposizione minuti e messaggi illimitati, 10 Gb di internet con velocità fino a 300 Mbps e i servizi gratuiti “Ti cerco” e “Richiama ora”. Inclusi nel piano sono, poi, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo digitando sulla tastiera 40 12 12. L’attivazione dell’offerta è possibile fino a 21 settembre 2021.

Spusu 10, giga e risparmio assicurati

Spusu 10 è l’operatore che si appoggia alla rete WindTre. Propone un piano tariffario a 4,98 euro al mese per avere mille minuti, 200 messaggi e 10 giga di internet più 20 di riserva. Il funzionamento della riserva è molto semplice. Tutti i minuti, sms e giga non utilizzati si trasformano in megabyte e si aggiungeranno ai giga a disposizione nel mese successivo. I giga dei dati, poi, non scadranno e potranno essere utilizzati in ogni momento.

Rabona Mobile

Continuiamo la panoramica sui migliori piani tariffari dal risparmio assicurato con giga, minuti ed sms soffermandoci su Rabona Mobile. L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese e include minuti e messaggi illimitati più 33 giga di internet in 4G. La sim card ha un costo di 19,99 euro e comprende un bonus di 25 euro dopo la prima ricarica di 10 euro. Di conseguenza, la prima spesa è di 29,99 euro. La spedizione al proprio domicilio è gratuita. Ricordiamo che Rabona Mobile sfrutta la rete Vodafone.

1 Mobile, Start X Plus Reward, fino a 30 giga di risparmio

Concludiamo con Start X Plus Reward di 1 Mobile. Il piano include minuti illimitati, 30 sms e 20 Gb di internet in 4 G che salgono a 30 Gb dal terzo mese. Il costo dell’offerta è di 4,99 euro che scende a 4,49 euro dal terzo mese di ricarica ma la promozione è valida solo per gli utenti che provengono da Tim, Iliad, WindTre e Mvno. Anche 1 Mobile sfrutta la rete Vodafone.