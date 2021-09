Diventato noto grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, ecco quanto guadagna Tommaso Eletti, attualmente concorrente del GF Vip.

Concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti è diventato noto al pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Non stupisce, quindi, che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna

Tommaso Eletti: chi è, altezza, carriera

Nome: Tommaso Eletti

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma nel 1999, non sono disponibili informazioni in merito alla data di nascita e segno zodiacale di Tommaso Eletti. Ha una sorella più grande di nome Sara che vive a Miami e il padre si chiama Carlo. Tommaso Eletti ha frequentato la St. Francis International School a Roma, ma ha perso un anno in quanto è stato bocciato.

Non è dato sapere che lavoro svolga, anche se qualche tempo fa ha confessato che gli piacerebbe diventare istruttore di WakeBoard. È diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, assieme alla fidanzata dell’epoca, Valentina. Nel 2021, inoltre, è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP, con al timone Alfonso Signorini.

Tommaso Eletti: vita privata, ex, figli

Per quanto riguarda la vita privata, al momento sembra che Tommaso Eletti sia single. In passato comunque, come noto, è stato sentimentalmente legato a Valentina Nulli Augusti, di 19 anni più grande. I due hanno infatti partecipato a Temptation Island, per poi uscire dal programma separati. Nel corso della sua esperienza all’interno del reality, inoltre, Eletti si è avvicinato alla single Giulia, tanto da portare Valentina a richiedere il falò di confronto anticipato e porre fine alla loro relazione.

Dopo il falò Tommaso Eletti ha affermato: “Io sono contento di quello che ho fatto. Meglio che l’ho capito adesso e non stando con lei e non un anno e mezzo o due ancora e poi la lasciavo più avanti. Questo mi dimostra ancora di più quello che pensavo, ovvero che non gliene frega niente. Dopo quello che hai visto doveva stare a piangere, nemmeno una lacrima le è caduta dopo quello che ha visto. Io ho pianto due giorni come un bambino e lei sta così”.

Per poi aggiungere: “Mi sento liberato. Sono contento di aver capito adesso che forse non è lei la donna della mia vita, perché sennò non mi sarei comportato così con Giulia. Se fossi stato veramente innamorato questa cosa non sarebbe mai successa. Si vede che io mi sono sentito distaccato da lei a tal punto da fare ciò che ho fatto“.

Tommaso Eletti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Tommaso Eletti Quest’ultimo, come già detto, è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito ricordiamo che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, i cachet sono differenti a seconda della popolarità del concorrente.

Entrando nei dettagli dovrebbero oscillare tra i 3 e i 10 mila euro a settimana. A determinare il guadagno finale, pertanto, è la permanenza. Più settimane si trascorrono nella casa più spiata d’Italia, maggiore è il guadagno. Da non dimenticare, poi, il montepremi finale che si aggiudica il vincitore, pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza.

Per quanto riguarda la sua esperienza a Temptation Island, invece, stando a quanto rivelato qualche tempo fa da Dagospia, sembra che le coppie firmino un contratto che prevede un compenso pari a 1.800 euro per circa due settimane di permanenza nel programma. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi dei concorrenti dei due reality citati.

LEGGI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo, quanto guadagna il nuotatore concorrente del GF Vip

Tommaso Eletti: Instagram

Eletti è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video con i suoi tanti follower.