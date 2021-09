Quanto costa mandare un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Lunedì 13 settembre 2021 è iniziata ufficialmente la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione particolarmente attesa, con i fan del programma che non vedono l’ora di seguire le dinamiche dei vari protagonisti del reality. Tanti, in effetti, sono i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco, pronti a mostrare pregi e difetti nella casa più spiata d’Italia.

In attesa di scoprire come si evolveranno i rapporti tra i vari inquilini, sono già molti i sostenitori che non perdono l’occasione di mostrare, tramite social, il proprio sostegno ai propri preferiti. Ma non solo, già su Twitter in molti iniziano a fare proposte per come mostrare la propria vicinanza attraverso dei messaggi aerei. Ma quanto costano? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

GF Vip 6, quanto costa mandare un aereo agli inquilini

La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha visto i vari fan non perdere l’occasione di mostrare il proprio sostegno ai propri preferiti. Un affetto che non si limita solo a commenti social, ma anche a messaggi aerei. Numerose, infatti, le dediche in cielo per i cosiddetti vipponi, con i fan del programma pronti a ripetersi anche quest’anno.

La nuova edizione, infatti, è iniziata solo ieri, eppure già sui social sono in molti a proporre messaggi da far sorvolare sulla casa più spiata d’Italia. Sono quindi in molti ad attendere di scoprire quale sarà il primo messaggio aereo per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma quanto costa mandare un messaggio aereo? A fornire una risposta in merito ci ha pensato qualche tempo fa Giuseppe Candela.

Nella sua rubrica A lume di Candela per Dagospia, infatti, parlando della quinta edizione del reality ha dichiarato: “I concorrenti del Grande Fratello Vip ricevono una marea di aerei da (presunti) fan e familiari. Gira voce che per volare sulla casa con tanto di frase servirebbero tra i 1300 e i 2000 euro. Ma risparmiate sti soldi!“. È facile quindi ipotizzare che anche quest’anno, per far volare gli aerei con tanto di messaggio sulla casa del Grande Fratello Vip, verranno spese queste cifre.