Riparte il Grande Fratello Vip e, insieme all’attesa valanga social, si scatena il dibattito circa i compensi dei concorrenti. L’analisi di “I Love Trading”.

Tutto pronto alla ripartenza del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 giunto ormai alla sua sesta edizione. Nato come una sorta di spin-off del più famoso Grande Fratello, negli anni il Gf Vip si è ormai consolidato come una realtà a sé stante del palinsesto di Mediaset, ottenendo ascolti tali da giustificarne la riproposizione anno dopo anno. Al timone, anche per questa edizione, il giornalista Alfonso Signorini, che bissa la conduzione dello scorso anno dopo aver partecipato, in qualità di opinionista, dal 2016 al 2018.

Una trasmissione che non ha mai mancato di attirare qualche critica, anche nel mondo dello spettacolo stesso. Soprattutto in merito ai contenuti. Tuttavia, come detto, visto il grande successo di pubblico ecco che il Grande Fratello Vip torna regolarmente all’appuntamento, con tanto di cast, novità nel format e una valanga social pronta a fare la sua parte per consolidarne l’audience. E, naturalmente, torna puntuale anche la domanda atavica circa i compensi dei partecipanti. Personaggi famosi, altri meno, alcuni che non si vedevano da tempo: la platea è multiforme e i cachet pure.

Grande Fratello Vip, i cachet: ecco chi guadagna di più

Due i nomi da tenere d’occhio nel cast dei concorrenti. Secondo il portale I Love Trading di Economia e Finanza, infatti, in cima alla classifica dei compensi si attesterebbero la showgirl Raffaella Fico (ex concorrente dell’ottava edizione del Gf) e la cantante lirica Katia Ricciarelli, entrambe con un guadagno di circa 15 mila euro fino al giorno dell’eventuale eliminazione. E giù così: cachet leggermente inferiore per altri due nomi noti come la showgirl Miriana Trevisan e l’ex ballerina Carmen Russo, che dovrebbero ricevere un compenso di 7 mila euro a settimana. Si scende ulteriormente con i concorrenti meno noti, ai quali andrebbe un cachet di 5 mila euro a settimana.

Chiaramente, maggiore è la notorietà e più alto sarà il compenso. Va detto che, se dovessero essere confermati, si tratterebbe di guadagni inferiori rispetto alla scorsa edizione. Durante la quinta edizione, infatti, alla presentatrice Elisabetta Gregoraci sarebbero andati 20 mila euro. Per i meno noti, invece, il compenso si sarebbe aggirato sui 3 mila euro a settimana. Anche le cifre, così come il programma stesso, sono destinate a far discutere. Ai social l’ardua sentenza.