Trascorrere una vacanza da sogno in una mini casa da favola, senza spendere cifre da capogiro, è possibile. Ecco dove.

Alle prese con i vari impegni della vita quotidiana, capita a tutti di desiderare di staccare finalmente la spina e trascorrere dei momenti di relax in posti da favola. Visto il momento storico che ci ritroviamo a vivere a causa del Covid, però, sono molte le restrizioni con cui ci si ritrova a dover fare i conti.

Proprio per questo motivo sono in tanti a decidere di rinunciare alle tanto desiderate vacanze, onde evitare di incidere ulteriormente sul proprio bilancio famigliare. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che è possibile vivere in una mini casa da urlo, molto confortevole, senza spendere cifre da capogiro? Ebbene, dovete sapere che questo è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo dove.

Vacanze low cost nella mini casa più economica del mondo: cosa c’è da sapere

A “Eastside Beehive“, ad Austin, negli Stati Uniti, si trova una delle più belle mini case del pianeta. Un progetto considerato futuristico, con muri che pendono vistosamente e la camera da letto che si trova sul punto più alto di una piccola torre. Grande poche decine di metri quadrati, è comunque dotata di una cucina ampia e comoda, così come il salotto e la camera da letto.

Ideale per trascorrere dei momenti all’insegna del relax, grazie alle ampie vetrate è in grado di garantire un’ottima illuminazione. Il design è minimal e presenta un grande divano dover potersi rilassare durante i giorni di vacanza. Se tutto questo non bastasse, il costo è davvero molto basso. Per soggiornare in questa mini casa da sogno, infatti, sono sufficienti 50 euro a testa. A tal proposito ricordiamo che la struttura è pensata per due persone.

LEGGI ANCHE >>> Bonus vacanze, attenzione: ecco come trovare strutture che lo accettano

Ma come è possibile soggiornare in questo posto da sogno? Ebbene, non bisogna fare altro che cercarlo su Airbnb e verificare le date disponibili. Data la possibilità di soggiornare in una casa tutta per sé, con tanto di giardino, infatti, non stupisce che vi siano molti giorni già prenotati con tanto tempo in anticipo.