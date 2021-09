Nessuna esenzione per i genitori, per entrare a scuola devono esibire il Green Pass. E’ quanto afferma il decreto in merito alla questione certificazione verde.

Il nuovo decreto si esprime chiaramente in relazione alla questione scuola/genitori degli alunni. Per avere accesso all’istituto occorrerà mostrare il Green Pass almeno fino al 31 dicembre 2021. Questa la data in cui terminerà lo stato di emergenza e si potrà assistere a dei cambiamenti. Per ora è stato deciso che al fine di tutelare la salute pubblica tutti coloro che dovranno accedere alla struttura scolastica, formativa ed educativa, saranno tenuti ad esibire il Green Pass. Vale anche per i genitori che devono recarsi in segreteria oppure desiderano far uscire il figlio da scuola anticipatamente.

Genitori e Green Pass, obbligo per tutti?

Per accedere alla scuola, i genitori dovranno mostrare il Green Pass mentre non c’è l’obbligo per bambini, alunni e studenti e chi frequenta i sistemi regionali di formazione. E’ richiesta la certificazione verde, invece, ai soggetti che frequentano percorsi formativi all’interno di Istituti Tecnici superiori.

La decisione di obbligare i genitori a esibire il Green Pass è stata presa, afferma il Governo nell’ultimo decreto, per tutelare la salute dei cittadini ma richiede, naturalmente, un ulteriore sforzo da parte del personale scolastico.

Cosa aspettarsi nelle scuole

La situazione risulta gravosa soprattutto nelle scuole materne e primarie, dove i genitori accompagnano all’interno della struttura scolastica i propri figli. E’ quanto sottolinea Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi. Si assisterà a code fuori dalle scuole e sarà necessario, nella maggior parte dei casi, aumentare il numero del personale scolastico addetto ai controlli. I fondi, dunque, serviranno non solo per assumere più segretari amministrativi il cui compito è dedicato alla verifica della certificazione verde dei docenti e del personale Ata ma anche per l’assunzione di personale scolastico dedicato al controllo del Green Pass dei genitori.

Chi non dovrà esibire il Green Pass

Le regole per l’ingresso nei plessi scolastici sono le stesse valide per qualunque altro luogo al chiuso. Di conseguenza, sarà esente dall’esibire il Green Pass il genitore dotato di certificato di esenzione per motivi di salute. Certificato che, ricordiamo, dovrà essere necessariamente rilasciato dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende e Enti dei Servizi Sanitari Regionali, dai Medici di medicina generale oppure dai Pediatri di libera scelta che operano all’interno della campagna vaccinale.