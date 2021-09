Il Superenalotto continua a regalare forti emozioni. Ieri, 31 agosto, un altro italiano ha festeggiato: un’estate col botto.

Il Superenalotto continua a regalare forti emozioni grazie al jackpot milionario che ieri sera, 31 agosto, ha raggiunto la stratosferica cifra di 75.300.000 €. Gli italiani continuano a tentare la fortuna, e c’è chi vince e vede cambiare improvvisamente la propria vita. Il jackpot milionario resta inviolato ma c’è chi si è avvicinato al grande sogno azzeccando il 5+1: non sarà il sogno più grande ma resta un grandissimo sogno.

La combinazione vincente di ieri, 31 agosto

3 5 10 44 76 77

Numero Jolly 19

Numero Superstar 71

Nonostante il jackpot sia rimasto immacolato, c’è chi ha mezzo milione di motivi per festeggiare l’estate che sta finendo.

Superenalotto, ad un passo dal cielo: vince con il 5+1

Un’estate serena, e non solo. Chi ha centrato il 5+1 oggi è ricchissimo. Festeggia la Puglia con quasi 543mila euro. La vincita è stata realizzato a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia.

Le quote del 31 agosto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 74.407.023,20 € 0 5 punti + Jolly 542.972,04 € 1 5 punti 9.745,66 € 18 4 punti 158,58 € 1.161 3 punti 16,18 € 33.572 2 punti 5,00 € 421.694

Le quote Superstar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 15.858,00 € 5 3 punti + SuperStar 1.618,00 € 126 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.842 1 punti + SuperStar 10,00 € 10.310 0 punti + SuperStar 5,00 € 19.621

Festeggiano dunque altri italiani e uno in particolare. Chi proprio non ha idea di che numeri giocare, può trovare online i sistemi preparati dagli italiani e messi in rete. Costano anche pochi euro ed è il miglior modo per tentare il grande colpo senza dilapidare i propri risparmi.

Si può vincere da soli, oppure si dividono i premi con altri scommettitori che hanno acquistato una quota online. Insomma, vincere non è solo una questione di puntata. Si può realizzare un sogno anche con pochi euro, ed è quello che vi consigliamo sempre: giocate con moderazione.