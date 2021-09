Pensioni revocate, tanti pensionati sono a rischio. Ecco cosa occorre sapere e come agire per evitare il peggio entro il 15 settembre.

Centinaia di pensionati rischiano di vedere revocata l’indennità nel mese di settembre. I soggetti esposti al rischio sono coloro che percepiscono altre fonti di reddito e non le hanno dichiarate all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Gli anni di riferimento sono il 2017 e il 2018; l’INPS attendeva da tempo le dovute dichiarazioni e chi non le ha effettuate ora rischia di perdere l’indennità, inizialmente in parte.

INPS e pensioni revocate, le fasi di azione

I titolari di pensioni che non hanno dichiarato all’INPS altre fonti di reddito hanno potuto osservare già per il mese di agosto una decurtazione dell’importo dell’indennità. Il taglio verrà effettuato anche a settembre con una ulteriore perdita di circa 14 euro per i titolari di pensioni integrate al minimo e del 10% per chi percepisce un assegno di importo superiore.

L’INPS consente di dichiarare i redditi aggiuntivi del 2017 e del 2018 entro il 15 settembre per mettersi in regola. Qualora la documentazione non dovesse essere presentata, verrà messa in atto la revoca delle pensioni e i titolari dell’indennità perderanno ogni diritto al trattamento previdenziale. In più, l’ente richiederà di restituire tutti i soldi ricevuti indebitamente. Pensioni revocate, dunque, più una ulteriore richiesta di denaro per non aver dichiarato in tempo i redditi.

Sono a rischio? Come rispondere al dilemma

Alcuni cittadini potranno essere in dubbio se la notizia delle pensioni revocate dal 15 settembre possa riguardar loro personalmente o meno. Per sciogliere ogni dilemma è bene sapere che l’INPS ha inviato una comunicazione nel mese di luglio tramite raccomandata per informare della mancata dichiarazione di altre fonti di reddito. Solo i cittadini non in regola l’avranno ricevuta così come un altro indizio della propria irregolare posizione è da riscontrarsi nella decurtazione della pensione di agosto.

I controlli sul cedolino possono essere effettuati accedendo al portale dell’INPS tramite Spid, Carta Nazionale del Lavoro o carta di identità elettronica ed entrando nell’area personale. Accorgendosi di essere un cittadino a rischio, occorrerà inviare immediatamente una comunicazione all’INPS.

Come salvarsi dalle pensioni revocate

Per salvarsi dalla revoca della pensione, sarà necessario procedere con l’invio della documentazione richiesta entro il 15 settembre 2021. In caso di dubbi è opportuno contattare l’ente per richiedere informazioni sulla procedura da seguire e salvare, così, la propria indennità.