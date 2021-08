Popolari sui social come fuori: fra calciatori, popstar e personaggi dello spettacolo, Instagram può essere un’importante fonte di guadagno.

Il lavoro dei sogni probabilmente. Guadagnare soldi solamente pubblicando i propri post su Instagram. Chiunque vorrebbe riuscire ad avere di che vivere sfruttando le enormi potenzialità dei social network. E di esempi in tal senso, di questi tempi, ce ne sono davvero parecchi. Qualcuno, addirittura, è riuscito a sfruttare la sua popolarità via social per incrementare ulteriormente il proprio patrimonio. Non è un caso che alcuni siti specializzati abbiano iniziato a stilare delle classifiche a tema. Con risultati sorprendenti, anche se non troppo.

In Italia, non è un mistero chi sia l’emblema della rivoluzione dell’imprenditoria del Duemilaventi. Chiara Ferragni rappresenta una sorta di icona in ambito Instagram, dove ha veicolato la propria attività imprenditoriale raggiungendo risultati analizzati persino in ambito universitario. A ogni modo, ci sono personalità che semplicemente attraverso il loro volto riescono a guadagnare tramite quello che, a ora, è senza dubbio il principale dei social network.

Ricchi grazie a Instagram: la classifica dei paperoni social

Ma chi è la persona più ricca grazie a Instagram? Non desterà stupore sapere che in vetta alla graduatoria c’è l’asso portoghese Cristiano Ronaldo. Con i suoi 335 milioni di follower, il suo profilo è il più seguito al mondo fra quelli collegati a persone (il top è proprio quello di Instagram, con oltre 400 milioni). Solo con la pubblicazione di un post, CR7 arriva a guadagnare mediamente 1,6 milioni di dollari. Questo, almeno, secondo i dati Instagram Rich List 2021 di HopperHQ. Al secondo posto si attesta un’altra celebrità come Dwayne Johnson. The Rock, infatti, incassa oltre 1,5 milioni per un singolo post. Terzo posto per la pop star Ariana Grande: circa 1,5 milioni a post.

LEGGI ANCHE >>> Nessuno è più al sicuro: occhio alla nuova truffa che corre su Instagram

Chiaramente, anche alcuni noti influencer italiani sono stati inseriti in lista. La coppia Chiara Ferragni (65esima con 82.100 dollari a post)e Fedez si attesta sulle prime posizioni per quanto riguarda le star Instagram nostrane. Qualche gradino sotto figurano altri volti come Khaby Lame (fino a 81 mila dollari con un post), Giulia De Lellis (5 milioni di follower e 17.300 dollari di guadagno) e Gianluca Vacchi. Niente calciatori quindi, o comunque pochi. Nella top ten mondiale, ad esempio, figurano i soli CR7 e Lionel Messi. Per il resto, popstar e personaggi dello spettacolo dominano la scena. Forse non c’è da stupirsi.