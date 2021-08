Quattro nuove grandi truffe, l’allerta viene data dalla società di sicurezza informatica ESET e coinvolge il noto sito e-commerce Amazon.

Jeff Bezos ha creato Amazon rivoluzionando il mondo dell’e-commerce. La nota compagnia ha vari meriti ma rimane, purtroppo, una delle società che i cyber criminali utilizzano per truffare ignare vittime. Messaggi, e-mail, telefonate, tutto in nome di una falsa identità Amazon creata appositamente per mettere in atto nuove grandi truffe. Gli attacchi maggiori vengono compiuti durante il periodo delle festività o durante eventi speciali come il Black Friday. I criminali sfruttano la necessità degli utenti di compiere tanti acquisti per proporre false promozioni e guadagnare con i soldi altrui. L’ESET, piattaforma esperta in cyber security, mette in guardia i consumatori descrivendo quattro grandi truffe a cui prestare attenzione.

Amazon e l’e-mail fraudolenta, la prima delle grandi truffe

La prima truffa a cui fare attenzione è legata al phishing. I criminali si fingono identità note per truffare i destinatari di e-mail in cui è richiesto l’inserimento di dati personali o password. ESET informa che è possibile ricevere e-mail in cui viene descritto un acquisto Amazon mai effettuato per poi richiedere l’inserimento delle credenziali dell’account per verificare l’ordine. Cliccando sui vari collegamenti, l’ignara vittima regalerà i propri dati al truffatore che sarà libero di sfruttarli per compiere le sue malefatte.

Per riconoscere le false e-mail occorre controllare la presenza di errori di battitura o grammaticali, allegati sospetti e l’indirizzo dietro al collegamento ipertestuale.

Carte regalo Amazon, attenzione!

Una seconda truffa segnalata dall’ESET riguarda finte carte regalo Amazon che possono essere utilizzate per pagare multe o per risolvere delle questioni finanziarie. Solitamente le persone anziane per evitare problematiche accettano il pagamento sulla card ma così facendo regalano i proprio soldi ai truffatori. L’ESET ricorda che nessuna sanzione può essere pagata con una carta regalo e qualsiasi richiesta del genere è sicuramente un raggiro.

Promozioni troppo belle per essere vere

Amazon si impegna costantemente per bloccare i venditori fraudolenti ma spesso i truffatori sono più veloci. Quando si trova un’offerta troppo allettante occorre fermarsi un attimo e dubitare dell’acquisto. Solitamente chi ha in mente un raggiro propone un affare in modo tale che gli acquirenti acquistino velocemente l’articolo. Dopo la formalizzazione dell’ordine verrà inviata una e-mail in cui si richiede di annullare l’ordine su Amazon per ripeterlo su un sito terzo. Il passaggio servirà ai truffatori per rubare i soldi.

L’ESET consiglia di tenere sempre a mente che le offerte troppo belle spesso non sono reali.

Le chiamate telefoniche tra le grandi truffe con Amazon

Alle grandi truffe appena citate, l’ESET ne aggiunge un’ultima che ha come protagonista le chiamate telefoniche. I truffatori chiamano gli utenti spacciandosi per il servizio clienti Amazon. Il contenuto del messaggio varia in base al raggiro ma l’obiettivo è fondamentalmente uno, farsi dare dal malcapitato i dati dell’account. Il sito e-commerce stesso avvisa di non fornire alcun dato personale per telefono o su un portale non ufficiale. In caso di dubbio basterà riattaccare e contattare personalmente Amazon utilizzando i contatti presenti sul sito.