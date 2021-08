Oggi, 26 agosto, è la Giornata mondiale del cane. I nostri amici a quattro zampe meritano un regalo; ecco gli accessori più interessanti da acquistare e i costi.

Nel 2004, Colleen Page ha lanciato un’iniziativa che i proprietari di cani hanno apprezzato. Si tratta del National Dog Day, un’intera giornata dedicata ai migliori amici a quattro zampe per sensibilizzare le persone specialmente nei confronti dell’abbandono degli animali. Il numero di cagnolini abbandonati in un anno in Italia è altissimo, si parla di una media di 50 mila animali. L’atrocità del gesto, punibile con l’arresto e una sanzione economica, è inaccettabile nel 2021 e la Giornata mondiale del cane vuole sottolineare l’importanza di trattare con cura i nostri piccoli (o grossi) amici dal muso tenero.

Alcuni accessori indispensabili per la cura del nostro cane

Il modo migliore per passare il National Dog Day è acquistare un accessorio utile per l’amico a quattro zampe che ci allieta le giornate. Un primo articolo da poter comprare è la spazzola autopulente, indispensabile per poter eliminare i nodi superficiali dal pelo. La lama curva non crea dolore ai cani e non si corre il rischio di ferirlo. L’uso dell’accessorio è consigliato due o tre volte alla settimana per minimo tre/cinque minuti. La spazzola si può comprare non solo nei negozi fisici per animali ma anche online. Su Amazon, per esempio, è in vendita a 15 euro circa.

In alternativa, è possibile acquistare un comodo materassino facile da spostare in casa su cui il cagnolino potrà riposare tranquillo. E’ consigliabile scegliere un modello leggero, meno di 1 chilo, e lavabile in lavatrice per poterlo tenere sempre pulito. Il costo è di circa 28 euro su Amazon.

Altri regali per gli amici a quattro zampe

Rientra tra i regali utili il distributore di cibo automatico. Tramite smartphone si potrà controllare la distribuzione dei croccantini in modo tale da gestire in semplicità le porzioni quotidiane anche quando non si è in casa. Il dispenser è molto grande e può erogare fino a 10 porzioni di cibo. Il prezzo è di 89,99 euro.

Volendo optare per un accessorio più economico si può scegliere di rinnovare le ciotole attualmente in uso. E’ comodo, per esempio, l’articolo dotato di due ciotole – una per l’acqua, l’altra per il cibo – e di un tappetino in silicone che protegge il pavimento da schizzi e residui di croccantini. Il costo di questo prodotto è di circa 17 euro.

Leggi anche >>> Quanto costa mantenere un cane? Occhio al peso e alla razza del nostro amico a 4 zampe

La scelta dell’accessorio perfetto per il cane continua

Come dimenticare il divertimento. Online è possibile reperire tanti articoli differenti per il gioco del cane che contemporaneamente consentono di mantenere in salute l’animale. Le corde di lino, per esempio, aiutano a eliminare la placca e pulire i denti e costano circa 20 euro.

Le altre opzioni di acquisto in occasione della Giornata mondiale del cane sono la borraccia che mantiene l’acqua sempre fresca a 13,99 euro e il coprisedile che protegge la macchina quando sale il nostro peloso amico a quattro zampe. Il prezzo è di circa 36 euro.