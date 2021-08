Diversi lotti di pasta del Pastificio Fiorentino, tolti dal mercato: contaminati da cloroetanolo ed ossido di etilene

Il Ministero della Salute è stato costretto a ritirare diversi lotti di pasta, che era già finita in vendita. Il problema era contenuto all’interno della pasta stessa, dove risiedevano cloroetanolo ed ossido di etilene.

Proprio oggi, lo stesso Ministero ha pubblicato diversi avvisi per rendere nota la situazione e spiegare il perché del ritiro di diversi chili di pasta, contaminati. Ben otto, i lotti ritirati che per fortuna non hanno raggiunto le tavole dei clienti.

La pasta tolta dal mercato con urgenza

Il ritiro, è avvenuto per:

Paste di fave, riso rosso e curcuma Bio, fusilli da 250 gr., prodotto Pasta Natura srl, marchio Pastificio Fiorentino – Reanissance, lotto n° 08.01.2024;

Paste di fave, riso rosso e curcuma Bio, paccheri da 250 gr., prodotto Pasta Natura srl, marchio Pastificio Fiorentino – Reanissance, lotto n° 08.01.2024;

Paste di fave, riso rosso e curcuma Bio, risoni da 250 gr., prodotto Pasta Natura srl, marchio Pastificio Fiorentino – Reanissance, lotto n° 28.12.2023;

Paste di fave, riso rosso e curcuma Bio, calamarata da 250 gr., prodotto Pasta Natura srl, marchio Pastificio Fiorentino – Reanissance, lotto n° 08.01.2024;

Paste di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma Bio, penne da 250 gr., prodotto Pasta Natura srl, marchio Pastificio Fiorentino – Reanissance, lotto n° 28.12.2023;

Paste di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma Bio, paccheri da 250 gr., prodotto Pasta Natura srl, marchio Pastificio Fiorentino – Reanissance, lotto n° 28.12.2023;

Paste di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma Bio, risoni da 250 gr., prodotto Pasta Natura srl, marchio Pastificio Fiorentino – Reanissance, lotto n° 28.12.2023;

Paste di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma Bio, calamarata da 250 gr., prodotto Pasta Natura srl, marchio Pastificio Fiorentino – Reanissance, lotto n° 28.12.2023.

Tutti i lotti ripresi in consegna dal Ministero della Salute, erano usciti quindi dai pastifici del marchio Pastificio Fiorentino, dove probabilmente non sono bastati i controlli. Tutti coloro che dovessero leggere lo stesso numero dei lotti di cui sopra sulla loro pasta, sono invitati a restituirla ed a richiedere il rimborso al negozio in cui sono è stata acquistata.