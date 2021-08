Ecco cosa saprà sul nostro conto, un agente a cui dovessimo consegnare la tessera sanitaria: tutte le informazioni

Ufficialmente, la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), fu sostituita nel 2011, ormai dieci anni fa, con il nuovo modello, contenente un microchip. La novità naturalmente, riguarderà le informazioni contenute al suo interno.

Oltre ai servizi sanitari, ora si può accedere, sempre nel rispetto della privacy, a quelli della Pubblica Amministrazione. Ogni tessera, viene rinnovata dopo 6 anni, il tempo della validità. Sarà il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a rispedirla entro la scadenza.

Tessera sanitaria: il lato anteriore e quello posteriore

Otto, le informazioni principali che contiene la parte anteriore della scheda. Il codice fiscale ed il sesso, appariranno per primi, subito dopo, il luogo di nascita ovvero il Comune se si è nati in Italia ed il Paese se si è stranieri. Accanto, la sigla della Provincia.

Dopodiché troviamo i numerini della data di scadenza. La durata è 6 anni e l’assistenza è illimitata. In basso ancora, il formato Braille. Vale a dire la scrittura per i non vedenti. In fondo, data di nascita e poi ancora, l’area libera. Essa è indicata come area per eventuali dati sanitari regionali da aggiungere.

LEGGI ANCHE>>> Conto corrente: qual è il limite massimo di prelievo contanti al mese

A proposito di documenti: ecco i casi in cui i gestori dei locali possono chiederli accanto al Green Pass. La parte posteriore, è detta T.E.A.M., ovvero Tessera Europea di Assistenza Malattia e contiene soltanto quattro informazioni, del titolare. La banda magnetica, con tutte le informazioni anagrafiche contenute; il Codice Fiscale come codice a barre; la sigla d’identificazione dello Stato che rilascia la Tessera; tutti i dati del titolare, vale a dire: nome, cognome, data di nascita, numero identificativo, numero di identificazione della tessera con scadenza.