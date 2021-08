Quali saranno i segni zodiacali più fortunati nel mese di settembre? Scopriamo a chi le stelle sorrideranno nel lavoro, soldi e salute.

Un nuovo mese sta per iniziare e tante persone si rivolgono agli astri per avere un’idea di cosa aspettarsi dal ritorno dalle vacanze. Sapere se il proprio segno zodiacale rientra tra i fortunati consentirà di ritornare al lavoro con una prospettiva migliore e permetterà di affrontare con positività il ritorno alla routine. In caso contrario si verrà messi in guardia su possibili disagi e problematiche da affrontare. Si avrà, dunque, l’opportunità di mostrarsi pronti a quanto accadrà per risolvere velocemente l’avversa situazione.

Quali sono i segni zodiacali fortunati di settembre

Vergine, Toro e Capricorno sono i segni fortunati del mese di settembre per soldi e carriera. Il ritorno al lavoro porterà benefici economici e sarà particolarmente proficuo dal punto di vista professionale. Il riposo estivo sarà stato rigenerante e aiuterà a migliorare le performance. Un atteggiamento positivo aiuta a dimostrarsi vincenti e pronti ad un avanzamento di carriera.

Cambiamenti sul lavoro sono previsti anche per l’Ariete che sarà impegnato a raggiungere i suoi obiettivi lavorando alacremente. I nati sotto il segno del Leone, poi, potrebbero cambiare lavoro per migliorare la propria posizione.

Salute e soldi, quali segni saranno baciati dalle stelle

Buona la salute dei nati sotto il segno del Capricorno che si sentiranno particolarmente energici durante il mese di settembre. Anche chi è del segno zodiacale della Vergine vivrà un periodo tranquillo dal punto di vista della salute se si impegnerà a curare il corpo e la mente. Molto buona, invece, la salute del Toro che oltre sul lavoro sarà fortunato anche da quest’altro punto di vista.

Per quanto riguarda i soldi, poi, il Toro avrà entrate considerevoli di denaro ma si potrebbe dover affrontare delle spese improvvise. Le finanze andranno bene per l’Ariete che passerà un settembre economicamente tranquillo e per i nati sotto il segno del Cancro che riusciranno a riadattare le esigenze finanziarie.

I segni meno fortunati

Una breve parentesi finale sui segni che dovranno rimboccarsi le maniche durante il mese di settembre. Bilancia, Pesci, Acquario e Gemelli risulteranno provati dalla stagione estiva e faticheranno a trovare il ritmo giusto. Per alcuni arriverà la svolta a metà del mese, altri dovranno attendere la fine di settembre.