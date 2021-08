Record al box office per i Me contro Te. Fast & Furious e Black Widow si ritrovano a mangiare la polvere lasciata da Luì e Sofì con Il mistero della scuola incantata.

Me contro Te: il mistero della scuola incantata non ha deluso le aspettative che sicuramente erano alte ma non fino al punto di pensare di superare gli incassi di Fast & Furious e Black Widow. E invece è quello che è accaduto al box office. In una sola giornata di programmazione, la prima, il nuovo film di Luì e Sofì ha incassato ben 800 mila euro contro i 362 mila di Fast & Furious 9 – The Fast Saga e i 44 mila euro di The Suicide Squad – Missione Suicida.

Me contro te: il mistero della scuola incantata

L’esordio cinematografico di Luì e Sofì con Me contro te: La vendetta del Signor S ha dominato la classifica del box italiano per alcuni mesi nel 2020. Di conseguenza era lecito supporre che anche il secondo film raggiungesse un’amplia platea soprattutto dopo l’uscita del trailer che prometteva ai fan una nuova avventura indimenticabile.

I bambini italiani amano Luì e Sofì e aspettavano con ansia la possibilità di poter andare al cinema per vivere una nuova avventura con i loro youtuber preferiti. Il secondo film nasce da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia ed è stato scritto da Emanuela Canonico, Luigi Calagna, Andrea Boin e Sofia Scalia. La direzione del film è di Gianluca Leuzzi mentre la produzione è Warner Bros. Entertainment Italia, Me contro Te e Colorado Film Production.

Trailer della nuova avventura di Luì e Sofì

Attualmente in programmazione nelle sale italiane, il secondo film di Luì e Sofì, giovani youtuber il cui patrimonio ha cifre da capogiro , è di genere avventura e ha una durata di 60 minuti. Tutto ha inizio durante un party per l’inaugurazione di un nuovo istituto scolastico. La scuola, rimasta chiusa a lungo, nasconde un importante segreto. Antagonista di Luì e Sofì è ancora lui, il Signor S che mette in pericolo l’amico della coppia, Pongo. Magia, amicizia, avventura, ritorni dal passato, Me contro Te: Il Mistero della Scuola incantata riesce a mantenere alta l’attenzione e regalerà un’ora di mistero al piccolo pubblico.