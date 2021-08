Diventare militari è un obiettivo che accomuna molti giovani. Per qualcuno arriva a diventare un lavoro a tutti gli effetti, con una sua retribuzione.

La leva obbligatoria è stata rimossa da un pezzo ma il richiamo dell’Esercito non lascia sempre indifferenti. Anzi, accade spesso che dei giovani scelgano di intraprendere questa esperienza, spinti dal desiderio di una reale carriera nelle fila delle Forze armate o, semplicemente, di provare a confrontarsi con questo mondo, testando il proprio carattere. Una strada che ha visto attirare sempre più giovani, uomini e donne, animati da spiriti diversi ma tutti con l’obiettivo di diventare militari. E, di conseguenza, dare il proprio contributo al Paese.

Chiaramente, soprattutto per coloro che scelgono di intraprendere una vera e propria carriera nelle Forze armate, l’interrogativo prima o poi si pone: quanto guadagnano i militari? Come si può intuire, la risposta varia a seconda del ruolo ricoperto e, naturalmente, della gerarchia. Più si sale nella scala degli ufficiali, più sale il compenso. Bisogna però considerare alcuni scatti di carriera imprescindibili.

Quanto guadagnano i militari: ruoli e compensi

Come detto, la leva obbligatoria è stata abolita. Prima di diventare effettivi, occorre quindi arruolarsi in forma volontaria, inizialmente per un anno (VFP1) e poi per quattro (VFP4). Si tratta di un periodo con una retribuzione modesta (calcolata in giorni), senza tredicesima né straordinari pagati. Questo finché non si compie il primo scatto di carriera diventando primo caporal maggiore: da questo momento, si inizierà a percepire uno stipendio con tutti i crismi: straordinari retribuiti, tredicesima e indennità varie. Lo stipendio dei militari, da questo momento, si calcola dividendo l’importo annuo per 12 mensilità, riportando il tutto al netto.

Innanzitutto la categoria dei graduati: sia va dal primo caporal maggiore (18.739,76 euro l’anno) al caporal maggiore capo scelto qualifica speciale (21.633,08). Si passa poi ai sottoufficiali: un sergente guadagna 20.787,34 euro l’anno, mentre il grado più alto, quello di sergente maggiore capo qualifica speciale, arriva a 23.324,55 euro. Per quanto riguarda i marescialli, si va da un guadagno di 22.211,74 euro l’anno ai 25.550,18 euro di un primo maresciallo con la qualifica di luogotenente. Si passa poi alla categoria ufficiali: 24.348,34 euro lordi per i sottotenenti, 26.351,40 per i tenenti e i 26.796,53 per i capitani. Vanno poi considerati alcuni aggiuntivi: militari in missione all’estero ricevono un incentivo compreso fra i 2 mila e i 4 mila euro mensili.