Pessime notizie per molti utenti Vodafone che si ritrovano a dover fare i conti con un aumento dei costi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

L’ultimo periodo è stato segnato dall’impatto del Covid che ha portato con sé delle ripercussioni negative sia dal punto di vista sociale che economico. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio l’utilizzo delle mascherine o il distanziamento sociale. Proprio quest’ultimo elemento, in effetti, sembra aver contribuito a registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologici, come ad esempio tablet e smartphone.

Strumenti indubbiamente utili, per cui bisogna sostenere allo stesso tempo dei costi non affatto indifferenti. Tra questi si annoverano, ad esempio, quelli per le tariffe telefoniche, che ci offrono la possibilità di usufruire di un certo numero di giga per navigare su internet, ma anche minuti ed sms illimitati. A proposito di tariffe, sono molti gli utenti Vodafone che si ritrovano a dover fare i conti con una vera e propria stangata, frutto di un aumento dei costi che non è passato inosservato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Vodafone, occhio ai costi: aumenti per la tariffa Special 50 Giga

Brutte notizie per molti clienti Vodafone, alle prese con l’ennesima rimodulazione dei prezzi. Il noto operatore telefonico, infatti, ha deciso di aumentare i costi della Special 50 Giga. Entrando nei dettagli, i clienti Vodafone con questa tariffa si trovano ora a pagare un extra di 2 euro.

Questo vuol dire che gli abbonati che prima pagavano 7,99 euro, ora devono corrispondere un costo extra di 9,99 euro. Il prezzo della tariffa per chi prima pagava 6,99 euro, invece, è salito a 8,99 euro. Nonostante l’aumento dei prezzi, Vodafone non ha previsto aumenti per le soglie di consumo.

Gli abbonati, pertanto, dovranno fare i conti con il pacchetto standard che prevede chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili, sms illimitati e 50 Giga per la navigazione internet. Una novità, quello dell’aumento dei prezzi, che riguarda solo i vecchi abbonati. L’operatore, infatti, ha fatto sapere che i nuovi clienti e coloro che scelgono altre ricaricabili possono contare sul costo bloccato, almeno nel primo semestre dopo l’attivazione.