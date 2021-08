Lei è la ragazza con la bocca più ampia del mondo. Una peculiarità da Guinness e anche, grazie ai social, una fonte di guadagno.

C’è stato un momento, nel corso della storia, in cui possedere alcuni tratti estetici particolari significa esclusione. E, in alcuni casi, un vero e proprio dramma. Poco aiuto, poca comprensione, addirittura qualcuno che arriva a proporre show nei quali il difetto o la particolarità erano sfruttati a fini lucrosi. Tutto questo fino a un paio di secoli fa. L’avvento della globalizzazione, l’apertura all’altro hanno contribuito ad abbattere alcuni tabù. Certo, difetti fisici o estetici possono naturalmente incidere sulla serenità di chi ci convive. Tuttavia, coloro con più forza d’animo possono riuscire a trasformare la peculiarità in qualcosa di cui andare fieri.

E’ il caso di Samantha Ramsdell, nota a livello internazionale per essere entrata nel Guinness dei primati per una ragione molto particolare. La ragazza, infatti, attraverso la sua forte presenza sui social, ha trasformato quella che poteva essere una ragione di sofferenza addirittura in una fonte di guadagno. Samantha è la donna con la bocca più ampia del mondo. Con tanto di certificazione del Guinness. Una particolarità che l’accompagna fin dalla nascita.

E’ la ragazza con la bocca più ampia del mondo: quanto guadagna

Secondo le stime degli incaricati del Guinness dei primati, la ragazza può aprire la bocca fino a 6 centimetri e mezzo. Stando a dei filmati da lei stessa mostrati sui social, potrebbe addirittura inserire fra le sue mascelle un sandwich intero. Una situazione che, come detto, avrebbe potuto provocarle problemi di relazione, soprattutto in fase di crescita. Tuttavia, Samantha ha superato alla grande le possibili problematiche, riuscendo a diventare una vera e propria star dei social, soprattutto su TikTok. Addirittura alcune televisioni del suo Paese, il Regno Unito, hanno iniziato a invitarla in trasmissione, aumentando notevolmente la sua fama.

LEGGI ANCHE >>> Orietta Berti, quanto guadagna l’Usignolo di Cavriago: patrimonio e cachet

Comparsate e popolarità hanno naturalmente contribuito ad accrescere il patrimonio della ragazza. Secondo quanto riferito da alcuni media britannici, Samantha arriverebbe a guadagnare circa 11 mila sterline per ogni video prodotto sui social. Inizialmente seguita da circa 300 follower, nel 2019, il balzo di celebrità l’ha portata a contarne quasi 2 milioni su TikTok. Samantha è simpatica, spiritosa e, nonostante le sofferenze patite da piccola, è riuscita a vincere anche la timidezza. Il segreto del suo successo è certamente la sua forza d’animo.