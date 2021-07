A San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, un anonimo giocatore centra una giocata da urlo al 10eLotto.

Giocata pazzesca a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, dove un anonimo giocatore ha centrato la vincita della vita al 10eLotto. Un 9 Doppio Oro che premia martedì 27 luglio con un importo dal valore di 100 mila euro. Il tutto, semplicemente mettendo in fila una serie di numeri vincenti che, solo nell’ultima estrazione, hanno elargito una somma complessiva di premi pari a 26,3 milioni di euro, per un totale di 2,567 miliardi da inizio anno. A San Giuliano il 10eLotto fa allargare un gran sorriso. Ma anche altre zone d’Italia hanno motivo per festeggiare.

Ottomila euro a testa per ciascun vincitore, rispettivamente a Castrovillari, nel Cosentino, a Carate Brianza (MB) e a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Ma non solo: i premi arrivano anche a Mondello del Lario (LC), con oltre 40 mila euro vinti con quattro numeri (25- 28- 45- 55- 85) centrati sulla ruota nazionale. Altri 36.625 euro vinti a Rende, sempre in provincia di Cosenza, mentre a Ciampino, provincia di Roma, vengono intascati 23.750 euro.

Il 10eLotto fa sorridere: ecco quanto è stato vinto

Complessivamente, nella sola giornata di ieri, sono state realizzate ben 196 mila giocate vincenti al gioco del Lotto (includendo altri concorsi rispetto al 10eLotto), per quasi 5 milioni e mezzo di euro in vincite. Il Lotto, in totale, ha elargito 669 milioni da gennaio a oggi. Chiaro che una vincita da 100 mila, in questo momento storico, può rappresentare un vero e proprio momento di svolta. Uno spiraglio di fortuna in un periodo di difficoltà generalizzata, non solo sul fronte economico.

Durante l’estrazione del 27 luglio, i numeri del 10eLotto sono stati i seguenti: I numeri del 10eLotto: 5 6 10 19 22 24 26 31 32 34 41 44 48 50 59 65 72 76 79 84; Numero Oro: 50;

Doppio Oro: 50 65. Per gli amanti delle curiosità, è comparso anche qualche numero ritardatario: il 24 spunta nuovamente fuori sulla ruota di Firenze, dalla quale mancava da ben 135 estrazioni. Il 22 e il 59, invece, tornano sulla ruota Nazionale.