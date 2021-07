Analisi operativa del 19 luglio 2021 sul future dell’ Eurostox50, iniziano le prime forti discese e si alza la volatilità, occasioni che vanno sfruttate.

I mercati azionari nella giornata di ieri hanno dato un bel colpo importante a ribasso, era normale che prima o poi iniziasse uno storno serio, ora sarà importante capire per quanto durerà e se è soltanto un piccolo ribasso tecnico, oppure se può essere qualcosa in più. Comunque vada noi una parte del ribasso lo abbiamo già preso, arrivando al target che avevamo prefissato sul FTSEMIB, tra l’altro rimanendo attivi nell’operazione per qualche giorno in attesa di questo movimento.

Ma ora concentrandosi sull’ Eurostox50 anche se i prezzi hanno debolezze importanti e sembrano ben indirizzati a scendere, le volatilità di conseguenza si stanno alzando molto, quindi per l’operatività di giornata è manna dal cielo, perché nascono maggiori opportunità operative. In queste situazioni generalmente i livelli tecnici vengono rispettati molto bene e questo nell’operatività di giornata aiuta molto, per poter prendere e fare trade dall’alto potenziale e anche dalla realizzazione veloce, infatti generalmente quando si entra con le volatilità alte a mercato, entro poche ore o si è a target o si è usciti per stop o chiusura posizione.

Operatività di giornata alle condizioni migliori

Come ormai sapete, a boi piace lavorare sempre alle condizioni migliori a costo di rimanere fuori dal mercato, e il bello delle volatilità alte è che molto spesso i livelli top di giornata vengono raggiunti. In questo caso il livello volumetrico che ci farà da supporto è i 3846, infatti se nella sessione di oggi, i prezzi lo raggiungeranno noi ci posizioneremo in acquisto. Quest’area oltre che ad essere bella tosta come volumi, è anche la zona in cui i mercati hanno fatto il minimo a metà maggio, da cui poi sono ripartiti per andare sui massimi di metà giugno.

Per quanto riguarda lo stop loss dell’operazione lo andremo a posizionare 22 punti sotto il livello di ingresso quindi a 4824, abbiamo scelto questo numero di tik perché così siamo coperti da un’ulteriore livello volumetrico e quindi rimaniamo tranquilli che se veniamo pizzicati è perché difficilmente il mercato potrebbe ripartire. Gli obbiettivi del trade invece sono 2 e dipenderanno dalla forza che avrà dopo la ripartenza il mercato, il primo è il ritorno a 3892 che comunque è un ottimo target, mentre il secondo obbiettivo di profitto è l’arrivo a 3922, che è molto ambizioso come movimento, ma se il mercato ha voglia di ripartire e fare un paio di giorni rialzisti lo deve raggiungere. Ovviamente facciamo estrema attenzione alle situazioni quindi se vediamo che fatica a salire il mercato, usciamo pure al primo target, e appena siamo in utile di 15-20 punti spostiamoci lo stop loss in pari.