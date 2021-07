Un opzione decisamente all’avanguardia consente di utilizzare due account Whatsapp medesimo telefono. Una soluzione molto comoda per chi utilizza due Sim

Utilizzare due Sim sullo stesso telefono è una prassi piuttosto comune. Un modo per scindere la sfera lavorativa da quella privata ed evitare di essere infastiditi durante i momenti di relax.

La logica conseguenza dovrebbe essere quella di avere 2 account Whatsapp distinti e separati, ma non sempre è così. La piattaforma infatti non ha previsto questo sdoppiamento a all’apparenza non sembrano esserci soluzioni a riguardo.

Whatsapp: il metodo per utilizzare 2 account dallo stesso smartphone

Niente paura però. C’è sempre un metodo per i realizzare i propri desideri su WA e in questo caso è piuttosto semplice ed intuitivo. Bisogna scaricare l’applicazione Whatsapp Business senza però disinstallare quella classica.

Grazie a questo strumento ponderato appositamente per le aziende si possono inserire due account mettendo il numero primario e quello secondario. Ciò è possibile avendo le due schede dei telefoni in un dual-sim o in due cellulari per ricevere i codici di conferma.

Una volta portato a termine questo procedimento, si potrà cambiare tra i due account in maniera rapida e semplice, rispondendo da una parte alle chat di lavoro e dall’altra alle conversazioni con amici, parenti e legami più stretti.

Seppur si tratti di una soluzione piuttosto intuitiva (basta scaricare un’app) non tutti la conoscono. Anzi, ancora molti utenti si chiedono di come poter ovviare al problema di avere non confondere le varie sfere della propria esistenza.

Insomma la soluzione c’è ed è pratica ed efficace allo stesso tempo. Con pochi passaggi la si può attuare ed uscire definitivamente dallo stress di essere contattati contattati in qualsiasi momento, anche al di fuori degli orari di lavoro.

Così facendo si può evitare anche di incorrere in clamorose gaffe e mandare dei messaggi sbagliati a colleghi o datori di lavoro. Avere la situazione sotto controllo è sicuramente il viatico migliore per gestire al meglio la propria quotidianità sia privata che professionale.