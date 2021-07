Analisi operativa del 13 luglio 2021 sul future dell’ Euro-bund, tentativo di cavalcare il trend rialzista in atto.

Come abbiamo visto in alcune sessioni della scorsa settimana, l’obbligazionario tedesco è entrato in una fase di tendenza rialzista, nonostante nelle ultime sedute si sia preso un pò di pausa. Infatti dopo i massimi registrati l’8 luglio ha iniziato una fase laterale discendente, che ha portato i prezzi del Bund ha fare un piccolo storno, che per l’operatività di oggi sarà molto utile. Per l’appunto fino a questo momento da dopo la partenza del movimento rialzista iniziata a fine giugno, serie opportunità per entrare in acquisto e provare a cavalcare il trend non ce ne sono state, fino ad oggi, dove i prezzi sembrano provare una discesa interessante che noi andremo a sfruttare per il nostro trade di giornata.

Trade di giornata e livelli operativi

Come si può ampiamente capire, nella sessione odierna andremo a ricercare un ingresso in acquisto sul future del Bund, dato che pensiamo la forza rialzista non sia ancora esaurita e soprattutto i prezzi si stanno portando verso livelli interessanti per intervenire.

La primissima situazione che vogliamo analizzare è quella relativa a Fibonacci, tracciandolo per l’appunto lungo il vettore che parte dal minimo del 22 giugno al massimo dell’8 luglio creiamo tutti i livelli, ma noi ci focalizzeremo sul 38,2% che è a 173,58.

Ci concentriamo sul 38,2% perché in quella zona li oltre ad avere Fibonacci abbiamo un buon supporto volumetrico che spesso i prezzi sentono, soprattutto per l’intraday quindi vanno utilizzati insieme i due livelli per avere maggiore conferma. Quindi se durante la sessione di trading odierna il prezzo del future dell’ Euro-bund arriverà a 173,58 noi ci posizioneremo in acquisto come operazioni però esclusivamente da giornata, perché comunque sono livelli operativi di breve termine quelli che andiamo a sfruttare.

In questo caso lo stop loss lo andremo a posizionare 18 punti sotto l’ingresso quindi a 173,40, come punti sono sufficienti per uno scalping e in aggiunta ci siamo coperti dietro un altro piccolo livellino volumetrico, quindi per questa tipologia di trade è perfetto.

Lato target invece il discorso si fa abbastanza interessante nonostante sia un’operazione di breve termine, infatti il punto di presa profitto è il livello 174,08, quindi 50 punti di gain se il prezzo arriva al nostro obbiettivo. Questa tipologia di trade che è puramente scalping fatta come in questo caso a favore di trend oltre ad avere un’alta probabilità di riuscita, possiede anche un alta profittabilità come abbiamo visto, infatti in questo caso ci troviamo di fronte quasi ad un rapporto rischio rendimento 1 a 3 in quanto rischiamo 18 punti per provare a farne 50.