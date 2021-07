E’ festa grande in città dove si festeggia la grandiosa vincita con una giocata di quelle classiche, al Gratta e vinci.

La vincita di cui tutto il paese sta parlando, tutti festeggiano e sono increduli per ciò che è successo al loro conterraneo. Una affermazione davvero straordinaria, un Gratta e vinci da 5 euro ed un premio di quelli che rimangono impressi per tutta la vita, e che la vita possono addirittura stravolgerla, ovviamente in positivo. 500mila euro l’ammontare dell’incredibile premio che ha unito incredibilmente un intero paese.

Tantissima la soddisfazione presso il noto Bar Tabacchi Monti, uno dei più conosciuti in città. Li è stato venduto il biglietto vincente e li, come ormai quasi normale prassi ci si aspetta un piccolo riconoscimento dal vincitore. Fortunato giocatore che per ora ha scelto di restare anonimo, per ovvie e condivisibili ragioni. 500mila euro non sono un premio da tutti i giorni. Una somma considerevole, di quelle che la vita possono cambiarla in positivo, ovvio.

Gratta e vinci: in città è iniziata la caccia al fortunato vincitore dei 500mila euro

A Calvizzano, in provincia di Napoli è ufficialmente partita la caccia all’uomo, con i cittadini più che curiosi di conoscere il nome del fortunato vincitore dei 500mila euro. Il territorio è si in festa ma anche morbosamente preso dalla curiosità di guardare in faccia il neo paperone. Colui che tra loro potrà dirsi ricco, cambiare vita e magari, come spesso succede accontentare qualche richiesta da parte di amici e parenti, la realtà dei fatti è spesso anche questa.

La fortuna gira e rigira, posandosi puntualmente li dove nessuno aveva previsto potesse arrivare, spesso in luoghi letteralmente abbandonati e dimenticati. La fortuna ha scelto Calvizzano ed il suo vincitore anonimo, il resto è la ricerca spasmodica della sua identità, il desiderio di poterlo identificare di poter dire di conoscerlo, questo, in genere, è tutto.

Calvizzano nuova città fortunata d’Italia, in attesa di conoscere il nome, semmai dovesse accadere, del fortunato vincitore. Gli abitanti del comune alle porte di Napoli, di certo, non attendono altro.