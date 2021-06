Analisi del 22 giugno 2021 sul future dell’ Euro-bund, dopo il box range uno storno per poi ripartire e riprendere i massimi.

I prezzi del future dell’ Euro-bund nelle ultime settimane post rollover, si sono congestionati in un’area di circa 100/150 punti che va dai 171,70 ai 173,20. Anche se durante le giornate i prezzi subiscono variazioni interessanti e si muovono molto bene, alla fine rimane sempre nelle stesse zone, questo oltre ad essere un sintomo di forte indecisione è anche un chiaro segnale di distribuzione, anche se in questo specifico caso delineare bene dove vorrà poi indirizzarsi nei prossimi mesi non è semplice. Infatti dopo il cambio di contratto si pensava i prezzi potessero provare una risalita più sostenuta, invece sono si saliti, ma con molta calma e poi si sono fossilizzati in questo box range che attualmente contiene i prezzi. Quest’area però la possiamo sfruttare per l’operatività intraday, anche se i prezzi ne fuoriescono, perché come abbiamo già detto per il momento il future del Bund si muove molto bene durante la giornata e quindi gli spunti non mancano di certo.

Livelli operativi per la giornata

I prezzi del bund, nonostante la congestione subiscono delle repulsioni molto importanti quando arrivano su dei livelli chiave. Per la giornata di oggi l’operatività da prediligere sarà quella in acquisto e abbiamo individuato il livello top di giornata in area 171,30.

Infatti partiamo con il tracciare Fibonacci dal minimo del 19 maggio fino al massimo dell’11 giugno, all’interno di questo vettore troveremo appunto il 38,2% di Fibonacci a 171,30.

Non solo in aggiunta l’area di 171,30 è una zona volumetrica interessante e importante, dato che per tutto marzo e aprile i prezzi del Bund hanno scambiato intorno a quei prezzi, creando un livello di supporto molto valido.

Quindi per la giornata di oggi se i prezzi arrivano a 171,30 noi entreremo in acquisto, con uno stop loss che per essere tranquilli, ma allo stesso tempo averlo abbastanza vicino, lo metteremo a 171,10 quindi 20 punti di stop, segnaliamo che lo stop è inserito sotto a tutta una serie di livelli volumetrici, quindi è una garanzia ulteriore di tranquillità.

Per quanto riguarda il target potrebbero essere due a seconda delle forze che dimostrerà il future dell’ Euro-bund, ma noi sinceramente ci accontenteremo anche solo del primo, che è il recupero dell’area 171,80 quindi 50 punti di gain sarebbero. Per il secondo target invece sarebbe il ritorno sui livelli di 172,05, ma noi a meno che non vedremo forze veramente importanti da parte dei prezzi e quindi una chiara volontà di salire, ci accontenteremo del primo target che comunque è importante.