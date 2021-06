Un arredamento con gusto, affacciato sui grattacieli di Milano: la casa di Amadeus e Giovanna Civitillo rappresenta un must dell’arredo.

Amadeus è il conduttore del momento. E non solo per i due Festival di Sanremo in successione, con buone probabilità di vederlo ancora all’opera all’Ariston. Il volto Rai, con all’attivo alcuni dei programmi più seguiti della tv, negli ultimi anni è stato protagonista di una vera e propria ascesa. Non che prima non fosse apprezzato o famoso, ma negli ultimi anni la sua popolarità è arrivata a livelli mai visti, rivaleggiando con grandissimi conduttori del passato e diventando un volto familiare per milioni di italiani. Il suo exploit degli ultimi anni ha focalizzato l’attenzione su compensi e cachet, oltre che sulle sue doti di conduttore.

Tuttavia, non solo per la bravura è noto Amadeus. Il presentatore, assieme a sua moglie Giovanna Civitillo, sembra possedere un certo gusto anche in fatto di case. Basti guardare il suo appartamento, posto in cima a un grattacielo di ultima generazione nel cuore di Milano. Dalla scelta dei colori all’arredamento, dai dettagli agli infissi: tutto sembra fatto con un criterio preciso, rispondente ai gusti in sintonia di marito e moglie.

La casa di Amadeus, colori e mobili in video

La zona living, ad esempio, si presenta in modo eccezionale. Una libreria con elementi che formano le iniziali dei membri della famiglia, un’area della casa particolarmente apprezzata da tutti i Sebastiani. Decisamente suggestiva anche la vista dalle grandi finestre, direttamente affacciate su Milano, che rendono di fatto lo skyline meneghino quasi un vicino di casa. Anche i colori chiari danno risalto alle immagini filtrate dalle finestre. Anche la cucina dice la sua: scelta cromatica chiara, stile antico e con mobili bianchi. Solo i cassettoni contrastano, con un acceso colore viola.

Per quanto riguarda la camera da letto, è sempre la luce a fare la parte del leone. E anche qui, l’accostamento chiaro gioca a favore del risalto cromatico, fra pareti color oro e letto con bordi altrettanto dorati. Di una cosa si può essere sicuri: nell’arredamento come nel lavoro, Amadeus non lascia nulla al caso. E di sicuro, la sua consorte gioca un ruolo fondamentale.