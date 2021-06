Analisi operativa del 14 giugno 2021 sul futures dell’ Euro-bund, il trend primario rialzista fornisce un’opportunità interessante di giornata.

I prezzi dell’obbligazionario tedesco, come visto anche la scorsa settimana, sono estremamente in forza, anche se comunque i suoi storni interessanti li fanno, peccato infatti che venerdì non ci abbia eseguito per pochi punti il trade designato, perchè era veramente interessante e sarebbe anche andato a target dato che comunque lo storno i prezzi lo hanno fatto. Comunque le opportunità non mancano, quindi non bisogna farsi prendere dalla voglia di operare per forza e si guarda avanti al prossimo trade.

Come possiamo vedere, nella giornata odierna i prezzi del futures Euro-bund stanno effettuando uno storno interessante, che può essere un’opportunità per provare a cavalcare il trend primario rialzista. Anche se a livello intraday, lavorare a favore di trend primario generalmente, fornisce una spinta più decisiva alle nostre operazioni.

Livelli chiavi e ingresso di giornata

Per effettuare l’operazione odierna, avremo necessariamente bisogno che i prezzi continuino lo storno che ha iniziato, perché per noi questi prezzi sono ancora troppo alti per provare un ingresso in acquisto con alte probabilità di riuscita.

Abbiamo bisogno che almeno i prezzi continuino la loro discesa fino al 50% di Fibonacci del vettore che va da giovedì 10 giugno a venerdì 11 giugno, quindi come immaginate e vedete, è un movimento piccolino, che ha bisogno di essere ritracciato in parte per provare un trade rialzista.

I punti chiave sono l’area 172,57 172,50 dove il primo è il livello del 50% di Fibonacci, mentre il secondo è una zona volumetrica sia di breve che di lungo termine. Essendo entrambi punti interessanti di acquisto abbiamo deciso di posizionarci in acquisto indicativamente a metà, quindi a 172,53. Da tale livello abbiamo la possibilità di mettere uno stop loss molto contenuto, avendo comunque un target abbastanza interessante per la giornata. Lo stop loss lo andremo a posizionare sotto un piccolo minimo e un’area di volumi, quindi a 172,35 che sono 18 punti di stop loss. Per quanto riguarda invece il target dell’operazione sono in primis il recupero dell’area 172,95 e poi l’arrivo in area massimi. Per quanto ci riguarda noi ci accontenteremo del primo target in quanto è già un buon gain, quindi non ha senso rischiare ulteriormente e attendere 25-30 punti in più.

Il trade ha un buon rischio rendimento, in quanto lo stop loss è di 18 punti e il target di poco più di 40 punti, oltretutto ha altissime percentuali di riuscita questa operazione, che ricordiamo è da scalping puro quindi va necessariamente chiusa in giornata, anche perchè la spinta che il mercato dovrebbe avere, porterà i prezzi al target in pochissimo tempo.