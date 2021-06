Analisi del 8 giugno 2021 sull’Euro-bund futures, livelli operativi per l’ingresso in scalping della giornata odierna.

Prima di addentrarci nell’analisi odierna, è doveroso fare un piccolo aggiornamento sull’ingresso di venerdì per quanto riguarda l’S&P500.

Come vi avevamo anticipato ci sarebbe stata la possibilità che il future prendesse i livelli operativi nella tarda serata di venerdì, ma che comunque era importante entrare dato il basso rischio che si correva sull’effetto week-end contando che la nostra operazione era in short. Il prezzo ci ha eseguito come detto a 4226,50 ma non ha toccato il nostro stop, nella giornata di ieri ha provato già il mercato a fare un minimo interessante ma i prezzi non hanno raggiunto il nostro target, quindi attualmente le possibilità che abbiamo sono 2, la prima è uscire dove è adesso il mercato, la seconda è lasciare lo stop loss inserito sopra i massimi attendendo ancora la giornata odierna, e provare a tenere e attendere se il mercato raggiunge almeno il nostro primo target, la scelta tra queste due opzioni dipende dalla propensione al rischio dell’operatore, noi personalmente optiamo per rimanere a mercato dato il livello in cui si trovano i prezzi e attendere se il mercato si possa avvicinare al primo target.

Per quanto riguarda l’analisi odierna, il mercato che ci sembra più pulito da lavorare per la sessione è il future dell’obbligazionario tedesco. Ormai è quasi una settimana che si è fermato intorno ai livelli di 170 e ha creato parecchia distribuzione volumetrica, cosa che noi andremo a sfruttare per l’operazione di oggi.

Livelli di ingresso scalping

Andando a studiare bene l’ultima settimana di trading, possiamo notare come i prezzi abbiano distribuito bene in area 169,97 creando un bell’accumulo volumetrico che possiamo utilizzare per lo scalping di oggi. Essendo comunque un mercato in leggera forza nelle ultime settimane, è opportuno cercare trade in acquisto data la conformazione del mercato. Oggi quindi se il mercato raggiungerà il livello 169,97 entreremo in acquisto per un’operazione esclusivamente in scalping da chiudere nella giornata di oggi.

Lo stop loss dell’operazione lo andremo a posizionare sotto i minimi di giovedì 3 settembre di qualche punto, quindi per fare cifra tonda ed avere un margine di errore utile, metteremo lo stop a 169,77 che sono 20 tik dal nostro ingresso.

Per quanto riguarda il target dell’operazione il livello che deve raggiungere il mercato è il ritorno in area massimi di venerdì 4 giugno a 170,40.

In questo modo avremo un’operazione che avrà 20 tik di stop loss e circa 40 di possibile utile. Dato che è uno scalping, questa operazione va portata a compimento entro la giornata, quindi se dopo un pò che veniamo eseguiti il mercato non ha raggiunto il nostro target, conviene uscire dal trade.