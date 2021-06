Nota modella, attrice e naufraga dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Beatrice Marchetti, fidanzata con un ricco imprenditore.

Nota modella italiana, Beatrice Marchetti è una delle concorrenti dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi. Finita di recente al centro del gossip per via di alcune indiscrezioni in merito al suo ricco fidanzato, sono in molti a voler conoscere qualche curiosità in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Beatrice Marchetti: chi è, altezza, carriera

Nome: Beatrice Marchetti

Altezza: 180 cm

Peso: circa 60 kg

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Zone, in provincia di Brescia

Nata a Zone, in provincia di Brescia, Beatrice Marchetti è alta 180 cm e pesa circa 60 kg. Nel 2013 si è trasferita da Brescia a Milano, dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda, riuscendo così a diventare la testimonial di importanti campagne nazionali e internazionali.

A soli 16 anni ha realizzato il suo primo book, per poi essere scelta per una campagna di Enrico Coveri. Continua così a calcare le passerelle, tra cui una sfilata di Giambattista Valli e non solo. La modella è anche apparsa su alcune delle più importanti riviste del settore, tra cui L’Officiel, un magazine parigino di design e moda. Ma non solo, a dicembre è apparsa anche sulla copertina della rivista Donna Moderna.

Oltre alla moda, sembra che la marchetti sia anche appassionata di cinema. Nel 2017, infatti, ha ottenuto una piccola parte nel film “Loro”, la pellicola in due parti di Sorrentino che la vede a fianco di Riccardo Scamarcio. Nel 2021, invece, decide di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Beatrice Marchetti: vita privata, fidanzato, figli

Della vita privata di Beatrice Marchetti si sa davvero ben poco. Non sono noti, infatti, nomi di suoi ex e al momento non sono giunte conferme in merito all’identità del suo attuale fidanzato. La naufraga, infatti, ha rivelato nel corso di una delle puntate de L’Isola dei famosi di essere fidanzata, preferendo comunque non rivelare il suo nome. A fornire maggiori informazioni in merito ci ha pensato Giornalettismo, con Gabriele Parpiglia che a tal proposito ha scritto:

“Lui è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca. I due sono innamoratissimi e da tempo convivono. Perché la modella ha accettato il corteggiamento di Awed e ha fatto un passo indietro solo quando è stata “scoperta?”. E perché la modella si è giustificata dicendo che Awed ha travisato? Perché la modella mantiene quasi “oscura” e lontana, senza nemmeno un saluto d’amore, dedicato al suo Mathieu Magni? Ecco chi è il fidanzato segreto di Beatrice, la sexy naufraga“. Al momento, comunque, come già detto, si tratta solamente di rumors e non sono giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.

Beatrice Marchetti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Beatrice Marchetti. Essendo una modella molto apprezza, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro. Stesso discorso vale per il suo, presunto, ricco fidanzato. Stando a quanto riportato da Giornalettismo, infatti, si tratterebbe di Mathieu Magni, un imprenditore che lavora nel settore delle auto d’epoca e che a sua volta sembrerebbe vantare un patrimonio non indifferente.

Soffermandosi sui guadagni della Marchetti, inoltre, interesserà sapere che, stando ad alcuni rumors, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Per questo motivo è possibile ipotizzare che anche la modella possa percepire un cachet simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono giunte conferme in merito.

Beatrice Marchetti: Instagram

Molto seguita sui social, dove vanta oltre 41 mila follower, Beatrice Marchetti ha un account su Instagram, attraverso il quale condivide spesso foto e video della sua attività professionale.