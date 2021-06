Analisi del 1 giugno 2021 sul future dell’Eurostox50, si alza la volatilità e arrivano le opportunità.

Il future dell’indice dei principali 50 titoli europei, dopo qualche sessione di bassa volatilità grazie anche al movimento ribassista che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri, ha nuovamente sviluppato volatilità interessanti. Per l’operatività in generale, ma soprattutto per quella di giornata, avere movimenti importanti durante le sessioni di trading, è di vitale importanza, perché fornisce le opportunità prendendo i livelli più interessanti. Come spesso ripetiamo nelle ultime giornate di trading, in questo momento i mercati sono estremamente difficili da lavorare, quindi è estremamente importante lavorare sui livelli ottimali, come per la sessione odierna, infatti andremo ad operare solo al verificarsi delle condizioni top di giornata, altrimenti rimarremo in attesa.

L’acquisto di giornata, livelli di intervento

Il movimento ribassista che si è sviluppato durante il pomeriggio di ieri, per noi non si è ancora esaurito, anzi il mercato sta distribuendo un pochino in attesa di fare l’ultimo movimento ribassista, per arrivare sulle aree di supporto più importanti.

Dato il trend rialzista che sembra per il momento consolidato, dato il primo storno interessante die mercati nelle ultime sessioni, abbiamo deciso di focalizzarci su un trade in acquisto per la giornata odierna.

L’operatività di oggi, sarà in attesa di un movimento importante del mercato, che possa portare i prezzi sul livello volumetrico creato dalla distribuzione delle ultime settimane, in area 4005/4006. Questa zona fornisce un livello di supporto ottimale per i prezzi del future, se poi vi aggiungiamo anche i livelli di Fibonacci diventa un punto alquanto importante. Infatti se tracciamo i livelli di Fibonacci dal vettore che parte dal minimo del 19 maggio al massimo del 28 maggio, ci troveremo con il 38,2% ai 4000 tondi di future Eurostox50.

Il modus operandi migliore per la giornata è attendere i prezzi sul nostro livello volumetrico ed entrare in acquisto a 4005, questa operazione, avendo un’area bella tosta e essendo anche supportata da Fibonacci necessita di uno stop loss di 15 tik.

Il target dell’operazione tra l’altro è abbastanza interessante, troviamo per l’appunto come primo obbiettivo il livello volumetrico a 4028, che viene seguito subito dall’area dove nella sessione di ieri i prezzi hanno distribuito un po’ che è i 4038.

Questo tipo di movimento verrà fatto e si deve sviluppare entro la giornata, in quanto si esiste la possibilità che i target dopo essere entrati long vengano raggiunti nel giorno successivo di trading, ma per essere precisi e tranquilli, il movimento dovrebbe verificarsi entro la sessione odierna. Infatti dato il punto e le volatilità sviluppate ieri, dopo l’arrivo sui livelli di ingresso il mercato dovrebbe impiegare poche ore per arrivare almeno al primo target.