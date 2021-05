Nota attrice, scrittrice e naufraga dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Vera Gemma. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Figlia di Giuliano Gemma e Natalia Roberti, Vera Gemma è una nota attrice e personaggio televisivo italiano. Ha partecipato a Pechino Express ed è anche una delle concorrenti dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi. Spesso al centro dell’attenzione per via delle dinamiche create all’interno del reality, sono in molti a voler conoscere qualche curiosità in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Vera Gemma: chi è, altezza, carriera

Nome: Vera Gemma

Altezza: 173 cm

Peso: circa 65 kg

Data di nascita: 4 luglio 1970

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 4 luglio 1970, Vera Gemma è alta 173 cm, pesa circa 65 kg ed è del segno zodiacale del cancro. Cresce tra Roma e i set cinematografici del padre, con il quale ha recitato da bambina nel film del 1978 “Il grande attacco“. Negli anni ’90 debutta come attrice e autrice teatrale, partecipando nel 1996, in veste di attrice, a una pellicola cinematografica, ovvero “La Sindrome di Stendhal” di Dario Argento. In seguito appare in “Ladri di Cinema”, “Alliance cherche doigt”, “Hardboiled Egg”, “Stressati” e “Cartoni Animati”.

Nel 1999 prende parte al film “E insieme vivremo tutte le stagioni“, mentre nel 2000 abbiamo avuto modo di vederla con Asia Argento nel film “Scarlet Diva“. Nel 2004, sempre sul grande schermo, la vediamo nel film del regista Dario Argento “The Card Player“. Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, prende parte alle serie tv Linda e il brigadiere e Le ragazze di piazza di Spagna. Nel 2005, inoltre, è una delle concorrenti del reality show Ritorno al presente. Ma non solo, nel 2004 e nel 2007 pubblica due libri, ovvero Le bambine cattive diventano cieche e Latin Lover.

Nel 2013 è ideatrice, produttrice e regista di un documentario sulla vita e sulla carriera del padre Giuliano Gemma, che ha poi presentato al Festival di Roma nel 2018. Nel 2019, invece, partecipa, in coppia con Asia Argento, all’ottava edizione del reality show Pechino Express. La figlia di Dario Argento, però, si ritira nel corso della seconda puntata, con Vera Gemma che prosegue l’avventura con Gennaro Lillio. Nel 2021, invece, decide di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Vera Gemma: vita privata, ex marito, fidanzato, figlio

Per quanto riguarda la vita privata di Vera Gemma, stando a quanto si evince da Novella 2000, sembra che l’attrice sia convolata a nozze nel 2001 con un ex campione di Kung-Fu Jamil, conosciuto a Parigi. Qualche anno dopo la coppia decide di porre fine al matrimonio, con Vera Gemma che intraprende, nel 2008, una relazione con il musicista blues Henry Harris incontrato a Los Angeles. Dalla loro storia d’amore nasce il figlio, di nome Maximus Giuliano, che oggi ha 10 anni.

Al momento, invece, la naufraga de L’Isola dei famosi è sentimentalmente legata a Jeda, 22enne produttore musicale di musica trap. A tal proposito la stessa attrice, nel corso di un’intervista rilasciata a Di Più TV ha raccontato: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente“.

Vera Gemma: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Vera Gemma. Essendo una nota attrice e personaggio televisivo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. È possibile pertanto ipotizzare che anche l’attrice possa percepire un cachet simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

Vera Gemma: Instagram

Molto seguita sui social, dove vanta 30 mila follower, Vera Gemma ha un account su Instagram, attraverso il quale condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.