Ex tronista di Uomini e donne, “gieffino”, tentatore di Temptation Island e ora naufrago dell’Isola: chi è Andrea Cerioli.

Un’esperienza che si sta rivelando non facile quella di Andrea Cerioli, concorrente dell’Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 giunto alla sua quindicesima edizione. Protagonista fin qui delle avventure dei naufraghi, negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e donne ha manifestato diversi problemi fisici, confessando le difficoltà incontrate negli ultimi giorni di permanenza sull’isola. Ma chi è Andrea Cerioli? E qual è la sua occupazione primaria? Come sempre, il reality affianca personaggi molto noti al grande pubblico (quest’anno, ad esempio, hanno partecipato il comico Roberto Ciufoli e l’ex sciatrice Isolde Kostner) ad altri meno famosi. Ma non per questo sconosciuti. Cerioli appartiene a questa categoria: ben noto al pubblico di Canale 5, infatti, lo è per le sue partecipazioni al programma di Maria De Filippi e anche al Grande Fratello.

Andrea Cerioli: nome e cognome, data di nascita, altezza, peso

Nome e cognome : Andrea Cerioli;

: Andrea Cerioli; Data di nascita : 22 maggio 1989;

: 22 maggio 1989; Luogo di nascita : San Lazzaro di Savena (Bologna);

: San Lazzaro di Savena (Bologna); Altezza : 183 cm;

: 183 cm; Peso: 74 kg.

Andrea Cerioli: Uomini e donne

A Uomini e donne, Cerioli ha partecipato ben due volte. L’esordio fu nella stagione 2014-2015, quando divenne noto, oltre che per l’aspetto fisico, anche per la sua uscita da single, deludendo un po’ i fan che avevano sperato in una sua relazione con una delle corteggiatrici più apprezzate. Tre anni dopo, nel 2018, figura fra i concorrenti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura, nelle vesti di single. Terminata l’esperienza, tornerà nuovamente al programma che lo ha lanciato, partecipando all’edizione 2018-2019 di Uomini e donne. E stavolta ottiene molto più successo, arrivando ad approfondire la sua relazione con Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli: fidanzata

Proprio la corteggiatrice diventerà ufficialmente la sua fidanzata. Una relazione che prosegue ancora oggi anche se, in una recente intervista, Andrea ha fatto sapere che la coppia non sta ancora pensando al matrimonio. Diverso il discorso per quanto riguarda i figli: “Ecco, diciamo che tra noi il discorso figli capita più frequentemente del discorso matrimonio. Un figlio per noi rappresenta qualcosa di meraviglioso…“.

Andrea Cerioli: Grande Fratello e Isola dei Famosi

Agente di commercio a Bologna e da poco orfano di madre, Cerioli intraprende la carriera televisiva nel 2014, con la sua partecipazione al reality show di Canale 5 Grande Fratello. L’esperienza si concluderà tuttavia abbastanza presto, eliminato al quarantatreesimo giorno di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Meglio andrà sette anni dopo, quando Mediaset lo chiama fra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, edizione numero 15 condotta da Ilary Blasi. Dopo 18 puntate, infatti, Andrea Cerioli è ancora in gara, seppure manifestando qualche difficoltà fisica.

Andrea Cerioli: guadagno

La sua partecipazione a diversi reality show ha fruttato naturalmente altrettanti cachet ad Andrea. Per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, il guadagno è differente in base alla popolarità del vip in questione. In questa edizione, la più pagata sarebbe stata la presentatrice Elisa Isoardi (Linea Verde e La prova del cuoco) con 15 mila euro a settimana, che sarebbe stata seguita da Daniela Martani e Visconte Guglielmotti, con circa 12 mila euro. Per Andrea Cerioli, il compenso dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 mila euro a settimana.