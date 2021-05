Storie che toccano l’anima e lasciano percepire la disperazione di cui vivono i malcapitati protagonisti di certe vicende.

Storie purtroppo sempre più comuni, storie di investitori truffati, di donne e di uomini che hanno creduto in un determinato discorso, hanno voluto scommettere su quella particolare tipologia di investimento, o di formula finanziaria. Il resto è la disperazione più totale. Truffe sempre più all’ordine del giorno che coinvolgono quanti provano a fidarsi dei consigli poi rivelatisi sbagliati e per niente disinteressati, certe storie iniziano proprio dalla buonafede.

La storia di un gruppo di risparmiatori, truffati dallo stesso identico progetto criminale fa riflettere su quelli che sono i rischi reali anche per chi si appresta a lanciarsi nel mondo del trading on line. Il problema, in quel caso, nasce quando ci si trova di fronte a false società che arrivano a spillare soldi a volontà ai proprio inconsapevoli investitori. Parliamo di società fittizie, prive di ogni straccio di licenza ed abilitazione a compiere determinate pratiche.

“La nostra vita rovinata”: le vittime delle mire sfrontate di veri e propri truffatori

“Ci hanno rovinato la vita essendo tutti pensionati con una misera pensione. Proprio in previsione di questo tutti noi avevamo messo da parte i risparmi dopo tanti anni di sudato lavoro e sacrifici ma a nulla è servito perchè un giorno come tanti ci è arrivata quella prima maledetta telefonata da questi truffatori che, sotto false promesse di alti guadagni, ci hanno fatto accettare l’iscrizione dapprima con cifre irrisorie e poi facendoci investire tutti i nostri risparmi facendoci credere di aver cumulato forti guadagni sulla piattaforma Mt4″, Questa la testimonianza ad un noto organo di informazione del settore finanziario.

Quasi 1 milione e 300mila euro complessivamente sottratti al gruppo di donne e uomini rimasti vittime di questa grande truffa. La disperazione di chi si è visto sottrarre somme poco alla volta, prima per provare e ricevere quelli realmente (nella realtà truffaldina) guadagnati, e poi attraverso veri e propri giochi di prestigio da parte di queste società.

Queste persone si rivolgono anche alla magistratura, perchè rovano poco concepibile che nulla si possa fare per indagare su certi contesti che vivono e crescono esclusivamente basando il loro operato sulla truffa. Non è concepibile che nulla possa essere fatto in difesa di chi rimane vittima, inconsapevolmente dei trucchi di veri e propri mestieranti del malaffare. La rabbia, la disperazione, la delusione di donne e uomini in certi casi annienta ogni speranza nel futuro.