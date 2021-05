Una scoperta casuale, assolutamente accidentale, trasformatasi in eccezionale fonte d straordinaria ricchezza.

La fortuna non ha limiti è audace, sfrontata, senza nessuna considerazione di ciò che può esserci stato prima e dopo. La fortuna è cosa per pochi, troppo raramente ascoltiamo o leggiamo di persone che hanno ritrovato proprio nella fortuna l’occasione per rivoluzionare la propria vita, con una vincita al lotto, o al totocalcio o a qualsiasi altro concorso a premi. Altro discorso, ancora più complesso è quello relativo al ritrovamento di un oggetto assai prezioso.

Non è semplice, certo prevedere, ma nemmeno immaginare una simile situazione. Ciò che accade in Inghilterra ha davvero dell’incredibile. Un ritrovamento di cui si è parlato praticamente in ogni parte del mondo, attraverso i canali preposti ed interessati al genere di notizia. Qualcosa di unico, raro, probabilmente molto difficile da ripetersi. La storia ha dell’incredibile e raccontarla è quasi emozionante considerati i tratti dell’intera vicenda.

Se anche tu trovi questa eccezionale moneta se davvero ricco: l’eccezionale scoperta

La vicenda dai tratti anche bizzarri è abbastanza semplice e quasi sfrontata per la quantità di meravigliosa fortuna che la contraddistingue. Un uomo, un inglese, con il suo metal detector in un campo, a fare ricerca a ricercare qualsiasi cosa, tutto, tranne forse quello che poi realmente è riuscito a trovare. Una moneta d’oro 24 carati di ben 1700 anni fa. Allectus ministro delle finanze inglese dell’epoca romana, ritratto su una delle facciate.

Stimata tra i 78mila ed i 110mila euro, venduta all’asta da Dix Nooan Webb per un valore pari a cinque volte quello di partenza. L’oggetto comprendendo le spese d’acquisto è stata acquistata ad un prezzo complessivo di 620mila euro.

I collezionisti di tutto il mondo sono letteralmente impazziti alla notizia circolata attraverso i canali preposti, spesso frequentati dagli amanti del genere. Il gran colpo piazzato dall’uomo inglese, forse non ha eguali. Un vero e proprio capolavoro di tenacia e fortuna. Alla fine, la sua vita è davvero cambiata.