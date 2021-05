Future sull’indice italiano, livelli di intervento di acquisto per la giornata del 17 maggio 2021.

Dopo la forza dimostrata nelle ultime due sessioni della scorsa settimana, oggi ci troviamo di fronte ad una giornata molto importante per il proseguo del mese, e capire se l’indice italiano come altri azionari vorranno continuare un trend di lungo termine rialzista o se inizieranno i primi storni seri.

Dato che come anticipato i mercati non hanno ben chiaro cosa vogliono fare, il consiglio migliore è quello di approfittare solo di eventuali movimenti importanti, focalizzandosi quindi solo sui punti di intervento migliori. Ovviamente esistono possibilità anche per chi vuole fare scalping stretto ma, l’operatività migliore è quella di rimanere attendisti nella giornata odierna.

FTSEMIB quando e come intervenire oggi in acquisto

Come precedentemente anticipato il nostro consiglio per oggi è di focalizzarci solo sui movimenti importanti, però per chi vuole fare scalping stretto abbiamo una piccola area di acquisto sul livello 24.525, dove con uno stop loss strettissimo è possibile effettuare un buy per approfittare di un piccolo rimbalzo dovuto al supporto volumetrico che è stato costruito in quell’area.

Per quanto riguarda invece l’operatività ideale di giornate noi ci concentriamo nella zona che farà non solo da supporto per un ingresso buy da intraday, ma anche fungerà da livello chiave per il proseguo della settimana. L’area di supporto volumetrico importantissima è quella compresa tra i 24.200 e i 24.270, dove per la giornata odierna si potrà intervenire in acquisto per prendere un rimbalzo di 150/200 punti. Va tenuto conto che questa operazione andrà effettuata solo nel pomeriggio perchè è la fascia oraria migliore per intervenire in acquisto su quei livelli. Va tenuto conto che ad avvalorare l’importanza del livello indicato vi è anche il livello di Fibonacci del 50%, che è stato calcolato dal vettore che parte dai minimi di giovedì 13 maggio ai massimi di questa mattina.

Come anticipato l’area intorno ai 24.200 è veramente importante perchè se rotta potrebbe dare il via ad un periodo che durerebbe fino a fine mese di trend ribassista sul nostro indice.

L’intervento in acquisto che andiamo a fare viene fatto perchè quel livello essendo molto importante, anche se poi verrà rotto farà da supporto e quindi le probabilità che un rimbalzo il mercato lo faccia sono molto alte, il target ideale sarebbero i 150/200 punti ma se il vento inizia a cambiare e si vede parecchia debolezza, il mercato potrebbe anche fare un rimbalzo più piccolo e poi iniziare il trend ribassista che sembra anche abbastanza fisiologico dato i livelli raggiunti di future.

Quindi ricapitolando, per la giornata odierna il consiglio è di aspettare il movimento più importante se verrà effettuato, altrimenti rimanere fuori dal mercato, in quanto le condizioni attuali non sono molto chiare e quindi le probabilità di sbagliare trade sono molto elevate.