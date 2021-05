Fra gli opinionisti più ricercati della tv e scrittore di successo, il suo personaggio è fra i più apprezzati del mondo del giornalismo. Ecco chi è Andrea Scanzi.

Giornalista, opinionista, speaker e scrittore. Complicato attribuire una categoria professionale ad Andrea Scanzi, aretino di nascita e personaggio versatile, con sconfinamenti sia in ambito teatrale che musicale. Del resto, proprio ai cantautori dedicò la propria tesi di laurea in Lettera all’Università di Siena, riprendendo con il titolo “Amici fragili” uno dei testi più famosi di Fabrizio De André. Passione per la musica confermata anche dalla sua partecipazione, in qualità di giurato, del Club Tenco. Ma, certamente, di se ha fatto parlare per le sue esperienze nel mondo del giornalismo.

Andrea Scanzi: chi è, altezza, data di nascita

Nome e cognome : Andrea Scanzi;

: Andrea Scanzi; Data di nascita : 6 maggio 1974;

: 6 maggio 1974; Luogo di nascita : Arezzo;

: Arezzo; Altezza: 188 cm.

Andrea Scanzi: carriera

Inizia con Zonedombra la carriera giornalistica di Andra Scanzi, nell’ormai lontano 1997. Da lì, tuttavia, sarà un’ascesa continua. La sua penna critica fa breccia nei lettori e il suo personaggio, infarcito di esperienze autoriali e attoriali a livello teatrale, lo porta a raccogliere veloci consensi anche sul piano televisivo. Fra le sue collaborazioni, si annoverano testate quali L’Espresso, Il Manifesto, Il Fatto quotidiano, Donna Moderna, Grazia, La Stampa e Panorama. Un novero di grandissimi nomi che, in breve tempo, lo hanno portato nei principali salotti della tv, dove diventa uno degli opinionisti più ricercati. Particolarmente nota, la sua partecipazione a Cartabianca, su Rai 3, condotto da Bianca Berlinguer.

Andrea Scanzi: Social e libri

Forte di quasi 2 milioni di like, Facebook è uno dei social più utilizzati dal giornalista. Ma anche Instagram non scherza: 320 mila follower. Anzi, sul social network delle immagini risulta uno dei giornalisti italiani più seguiti. No, non è vero. Con sette milioni di interazioni è il più seguito. Uno strumento, il social, che utilizza soprattutto come fonte di divulgazione. Estremamente prolifica anche la sua carriera di scrittore. Decine i titoli pubblicati, con il particolare successo di Non è tempo per noi. Quarantenni. Una generazione in panchina, edito da Rizzoli e datato 2013.

Andrea Scanzi: guadagno

Molteplici attività e, presumibilmente, molteplici guadagni. Tuttavia non esistono cifre ufficiali sugli introiti di Andrea Scanzi, né sulle sue partecipazioni in tv né su quanto percepito per i suoi libri. Per i quali, a ogni modo, le vendite sono state sempre altissime (basti pensare alle 11 ristampe de Il cazzaro verde). In tv si possono fare delle stime: ad esempio, gli ospiti fissi in Rai ottengono un gettone di 1.000-1.500 euro a puntata. In un anno, con la Rai, Scanzi potrebbe riservarsi oltre 24 mila euro.