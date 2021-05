Con alcuni accorgimenti si può evitare che il denaro sul conto in banca diminuisca in base al tempo in cui rimane in giacenza. Come evitare ciò e cosa fare per farlo rendere

Quando si possiede un conto in banca è normale vedere delle perdite di denaro periodiche. I risparmi lasciati in giacenza sono naturalmente soggetti ad alcuni fattori che con il passare del tempo li portano a diminuire.

Già la sola inflazione fa si che la somma che abbiamo a disposizione sul nostro conto corrente abbia un potere d’acquisto sempre più basso col passare del tempo. Gli altri fattori invece sono decisamente più gestibili. Vediamo quali sono e come bisogna comportarsi per evitare di perdere più soldi del dovuto.

Conto in banca: come evitare che i soldi in giacenza diminuiscano

Controllare la giacenza media è fondamentale. Se non supera i 5000 euro non si è tenuti a pagare l’imposto di bollo del valore di 34,20 euro all’anno. Nel caso in cui si pensa di aver oltrepassato la suddetta cifra, è bene verificare se ci è stata addebitata questa particolare spesa prevista per i conti bancari.

Altro particolare a cui prestare la massima attenzione è il canone mensile del conto corrente. Questo va concordato in sede di stipula dell’accordo con l’istituto bancario e va ponderato anche in base alle proprie esigenze. Ad esempio ritrovarsi un costo di sostentamento di 6 euro al mese a fronte di un utilizzo saltuario del conto alla lunga può essere molto svantaggioso.

L’ultimo ma non meno importante aspetto da considerare è quello relativo ai bonifici. Probabilmente è quello che a molti è più sconosciuto visto che spesso passa inosservato. In pratica qualora se ne effettuino tanti, è meglio richiedere una leggera maggiorazione del canone mensile, piuttosto che pagare le commissioni per ogni operazione. L’alternativa è pagarli online, in modo tale da avere dei costi minori, così come previsto dai piani tariffari della maggior parte delle banche.

In futuro lo scenario potrebbe ulteriormente peggiore. Gli istituti di credito quasi sicuramente applicheranno delle “tasse” sul denaro lasciato sul conto. Per questo è bene chiedere un servizio di investimento che garantisca un rendimento che seppur minimo eviti l’addebito di altri costi.