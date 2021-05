Conduttrice dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto costa il bellissimo outfit sfoggiato da Ilary Blasi in occasione della sedicesima puntata del reality.

Tra le presentatrici più amate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Ilary Blasi è al momento al timone dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi. Al suo fianco, in qualità di opinionisti, ci sono Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e a partire dalla terza puntata anche Elettra Lamborghini. La cantante, ricordiamo, è stata assente nel corso delle prime due puntate per via del coronavirus.

Giunta ormai alla sedicesima puntata de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi continua a stupire i suoi telespettatori grazie alla sua bellezza e al modo di condurre sempre molto schietto. Ma non solo, a destare particolare interesse, fin dalla prima puntata del reality, sono i suoi outfit da urlo. Ne è una chiara dimostrazione l’abito indossato nel corso della puntata andata in onda lunedì 11 maggio, con molti telespettatori che hanno iniziato a chiedersi quanto costi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali siano le informazioni disponibili in merito.

L’Isola dei famosi, l’outfit di Ilary Blasi spiazza tutti: cifre da capogiro

Ilary Blasi è sempre stata in grado di attirare l’attenzione dei suoi fan per via dei suoi look impeccabili. Dopo il successo riscosso nel corso delle precedenti puntate de L’Isola dei famosi, anche in occasione della sedicesima puntata, infatti, la nota presentatrice è riuscita a stupire i suoi telespettatori con un stupendo abito kimono total black con doppio spacco, in grado di mettere in risalto le sue forme.

Un vestito davvero unico nel suo genere, griffato Lia Stubbla, di cui non sono disponibili, almeno per il momento, informazioni per quanto concerne il prezzo. Da non dimenticare poi le scarpe, firmate Le Silla, il cui costo è pari a circa 1.092 euro.

Un look indubbiamente spettacolare, grazie al quale la presentatrice de L’Isola dei famosi è riuscita ancora una volta a incantare i telespettatori e anche il popolo del web. Tanti, infatti, sono gli utenti che hanno riempito i social di messaggi di apprezzamento nei confronti della moglie di Francesco Totti. Non resta quindi che attendere le prossime puntate del reality per vedere con quali altri outfit la conduttrice riuscirà a sorprendere i suoi fan.