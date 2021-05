Giudice al talent di Maria De Filippi, conduttore di Made in Sud e di Stasera tutto è possibile: chi è e quanto guadagna Stefano De Martino.

Dopo “Made in Italy” e “Stasera tutto è possibile” Stefano De Martino è tornato in televisione nella trasmissione che lo ha lanciato: Amici, dove è giudice della gara tra talenti. Ma chi è, e quanto guadagna Stefano De Martino?

Stefano De Martino: chi è, altezza, carriera

Nativo di Torre Annunziata, nell’hinterland napoletano, De Martino (sì, “De” e non “Di”, tanto per ricordare un famoso sketch sanremese) si avvicina prestissimo al mondo della danza. Poi New York, grazie alla borsa di studio che lo porta al Broadway Dance Center. Poi la Oltre Dance Company e, nel 2009, la semifinale raggiunta ad Amici (primo fra i ballerini). Vi ritornerà l’anno successivo ma come ballerino professionista. Nel frattempo, esibizioni in ogni parte del mondo, persino alle Hawaii. In televisione, annovera programmi di successo come Made in Sud, La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro (edizione 2019).

Stefano De Martino: genitori, Mariarosaria Scassillo ed Enrico De Martino

A Torre Annunziata trascorre la sua infanzia, con la propria famiglia. I suoi genitori, papà Enrico (a lui molto somigliante) e mamma Mariarosaria Scassillo, hanno dato a Stefano anche una sorella minore, Adelaide. Sia lei che sua madre sono particolarmente attive sui social. La prima sembra avere un talento da influencer, la seconda utilizza il proprio profilo Instagram per seguire i suoi figli. E anche per condividere i bei momenti con il nipotino, Santiago.

Stefano De Martino: moglie e figli

Padre del piccolo Santiago, nato nel 2013 dalla relazione con la showgirl Belen Rodriguez, secondo alcuni siti di gossip De Martino sarebbe attualmente fidanzato con la top model Mariacarla Boscono, nome di grido nell’ambito della moda internazionale ed ex del trapper Ghali. Attualmente non è sposato.

Stefano De Martino: Belen

La storia d’amore che più ha fatto parlare di lui, tuttavia, è sicuramente quella con la conduttrice argentina Belen Rodriguez. Conosciuta nell’ambito del programma Amici, i due si sono fidanzati nel 2012, concependo poco dopo il loro unico figlio, Santiago, nato ad aprile 2013. Nel frattempo, Stefano e Belen erano convolati a nozze il 20 settembre 2013. Dopo una prima separazione, avvenuta nel 2015, i due si erano riavvicinati un paio d’anni fa, terminando però poco dopo, per la seconda volta, la loro relazione.

Stefano De Martino: quanto guadagna e patrimonio

Alla guida del fortunato programma di Rai 2 Stasera tutto è possibile, non è stato reso noto quale compenso percepisse l’artista nella sua veste di conduttore Rai. Esistono però alcune stime, fra le quali quella del settimanale Spy Magazine, secondo cui De Martino intascherebbe 15 mila euro a serata per la sua attività di dj in alcuni locali. Niente di certo tuttavia. Probabilmente perché, come tanti altri artisti della tv, la retribuzione avviene a progetto.

Stefano De Martino: Instagram e Facebook

Come la maggior parte dei suoi colleghi, anche Stefano De Martino è attivissimo sui social, sui quali condivide le istantanee delle sue esperienze professionali e anche alcuni momenti della sua vita privata. Particolarmente seguito il suo profilo Instagram, con oltre 4 milioni di followers. Ma anche la sua pagina Facebook non scherza, arrivando vicina al milione.