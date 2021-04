Le fasce orarie più impensabili per gli attacchi informatici. Virus e violazioni giungono di notte, al limite nel weekend: gli hacker non dormono mai.

La filastrocca diceva che era la befana a venir di notte. A quanto sembra c’è anche chi si è adeguato ad agire col favore delle tenebre e non certo per portare doni. A meno che non si vogliano considerare dei regali malware e violazioni della privacy dei nostri dispositivi. Uno studio condotto da M-Trends Report di FireEye, ha cercato di delineare non solo quali rischi si corrano attraverso gli attacchi informatici ma anche quali siano i momenti più prodighi in questo senso. E la risposta è particolare quanto inquietante: gli attacchi si intensificano di sera e durante i weekend. Ovvero, quando l’attenzione è minore.

Quello di FireEye è il report numero 12. E mette in evidenza dei dati molto interessanti, considerando che durante la pandemia si è improvvisamente impennato il ricorso a tentativi di truffe e di altre violazioni, soprattutto online. Peraltro, se è abbastanza noto come gli eventuali truffatori possano agire per bucare i sistemi di homebanking, più complesso è il discorso se si tratta di malware. Si tratta di metodi efficaci e difficilmente contrastabili dai semplici antivirus, spesso invisibili o scarsamente conosciuti da chi riceve un attacco.

Noi dormiamo, gli hacker no: le fasce orarie più a rischio

Del resto, l’agire di notte o comunque nei giorni in cui si presta meno attenzione a ciò che si fa sul proprio dispositivo, costituisce una notevole percentuale di aggiunta di rischio. Ma il report evidenzia anche qualcos’altro, ovvero come siano perlopiù le grandi aziende a finire nel mirino degli hacker. Paradossalmente, proprio quelle che dovrebbero essere dotate dei migliori sistemi di sicurezza. Anzi, di cybersicurezza. Probabilmente è per questo che i pirati del web utilizzano gli orari più inverosimili, sfruttando quindi un “rilassamento” della vigilanza e, magari, un abbassamento degli standard di controllo, dovuto all’assenza di personale.

Un’altra branca del problema, come evidenziato dagli analisti responsabili del dossier, è quello dei tool pubblici. Ovvero dei programmini che spesso corredano i software e che sono facilmente acquistabili. Quindi, ampiamente alla portata di un eventuale hacker, che potrebbe sfruttarli per accostarli ai sistemi di sicurezza sfruttandone l’essere comuni e quindi perlopiù insospettabili. La percentuale delle intrusioni tramite tool (il 24% sarebbe stato effettuato tramite Beacon) sfrutterebbe proprio questo sistema. Con un malware di sera, sperare nel bel tempo il giorno dopo è abbastanza complicato…