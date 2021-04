Fedez ha deciso di lanciarsi in una nuova attività. Questi prodotti Limited Edition però stanno andando letteralmente a ruba sul sito.

Fedez e Chiara Ferragni sono sicuramente la coppia più spiata d’Italia. Il cantante, reduce dalla bella figura fatta a Sanremo 2021, ha sempre dati di vendita molto alti. L’influencer più famosa della nostra penisola invece è impegnata in tantissime attività tutte molo proficue. I due però recentemente hanno dato un po’ una svolta al loro registro comunicativi.

Vuoi forse una maggiore maturità sopraggiunta con l’età e l’avvento dei due figli, infatti, Fedez e la Ferragni hanno deciso di impegnarsi sempre di più nel sociale. In particolar modo negli ultimi giorni hanno affrontato in maniera decisa il tema vaccini e quello dell’omosessualità.

Fedez lancia un prodotto per una buona causa

In queste ore Fedez è risalito di nuovo agli onori delle cronache per il lancio di una propria linea di smalti, NooN by Fedez. Il sito è stato preso letteralmente d’assalto da tutti i fan tanto che ad un certo punto è entrato in crash per i troppi accessi. Parte del ricavato verrà devoluto per sostenere le donne vittima di violenza domestica.

Il lancio è arrivato come sempre attraverso i social con una simpatica clip che vede lo stesso Fedez protagonista. Il rapper nei mesi scorsi aveva più volte sfoggiato smalti sgargianti sulle proprie dita. Il nuovo prodotto è stato creato con lo storico marchio Layla Cosmetics. Come detto parte del ricavato sarà donato alla Onlus Pangea.

Nella descrizione del nuovo prodotto si legge che Fedez ha scelto dei materiali riciclabili per il packaging. Nel sito si parla di Limited Edition, non c’è dato sapere quindi se vedremo altri esemplari di questo smalto. Il costo del flacone singolo è di 17,75 euro, mentre il kit completo costa 68,80 euro. Vedremo se nei prossimi giorni non ritroveremo questi stessi oggetti venduti a prezzi maggiorati sui vari siti di e-commerce come pezzi da collezione.