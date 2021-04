Erede della dinastia Gucci, modella e concorrente dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Drusilla Gucci. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Drusilla Gucci è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima Maison di moda. Modella molto apprezzata, è una delle concorrenti dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi. Un’esperienza televisiva senz’ombra di dubbio importante, nel corso della quale la giovane è riuscita in poco tempo a conquistare l’affetto del pubblico a casa. Non a caso sono in molti a voler conoscere qualche curiosità su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Drusilla Gucci: chi è, altezza, carriera

Nome: Drusilla Gucci Ludolf

Altezza: 166 cm

Peso: 52 kg

Data di nascita: 2 aprile 1994

Luogo di nascita: Firenze

Nata a Firenze il 2 aprile 1994, Drusilla Gucci è alta 166 cm ed è del segno zodiacale dell’ariete. Figlia di Uberto e Stefania Gucci, è la pronipote del fondatore della maison Gucci, ovvero lo stilista Guccio Gucci. Modella molto apprezzata, ha da sempre nutrito una grande passione per la scrittura. Non a caso, nel febbraio del 2020, si è laureata in letteratura. Non sono disponibili al momento, però, informazioni in merito a libri eventualmente già pubblicati.

Concorrente della nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi, è una delle protagoniste indiscusse del reality. In poco tempo, infatti, è riuscita a farsi apprezzare sia dai suoi compagni di avventura che dal pubblico a casa. La naufraga si definisce completamente dipendente dai libri, ama collezionare ossa e nel corso della sua esperienza a L’Isola, ha dichiarato di aver visto dei fantasmi. Drusilla è anche amante dell’equitazione che pratica fin dall’età di sei anni.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Drusilla Gucci: vita privata, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Drusilla Gucci si sa ben poco. Al momento, a quanto pare, sarebbe single. Tuttavia, come dichiarato dalla madre Stefania Gucci, nel corso di una delle puntate dell’attuale edizione de L’Isola dei famosi, il tipo ideale di Drusilla è “primitivo“. Ma non solo, sempre la madre di Drusilla ha rivelato che la naufraga non è mai stata single a lungo e che la sua storia più lunga è durata 5 anni.

La stessa Drusilla, dal suo canto, nel corso del video di presentazione, trasmesso in occasione della prima puntata del reality, ha dichiarato: “Ho un debole per gli uomini che svolgono lavori manuali. Non so perché, è un concetto che un po’ che si lega alla primitività, all’uomo che deve proteggere la donna, io c’ho l’idea che se scatta l’apocalisse deve essere in grado di costruire un rifugio, cacciare e tutto questo genere di cose, un po’ come un demiurgo“.

Per quanto riguarda l’amore, inoltre, non sono disponibili informazioni in merito a nomi di suoi ex. Di recente, però, la giovane Gucci è finita al centro della cronaca rosa nostrana per via di un pettegolezzo che non è passato inosservato. Stando a quanto riferito da Ivan Rota su Dagospia, infatti, sembrerebbe che la naufraga abbia avuto in passato un flirt con Damiano David, il leader dei Maneskin. Al momento, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni. Non resta quindi che attendere eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Drusilla Gucci: quanto guadagna e patrimonio

Come accade spesso quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Drusilla Gucci. Essendo l’erede della storica maison di moda, però, è facile ipotizzare che il suo patrimonio non sia affatto indifferente.

Soffermandosi sempre sui guadagni, inoltre, interesserà comunque sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che la naufraga, per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, percepisca una cifra dai 5 mila ai 7 mila euro a settimana. Come già detto, però, si tratta di rumors e non sono giunte conferme da parte della diretta interessata.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, quanto guadagna la nota cantante? Patrimonio da capogiro

Drusilla Gucci: Instagram

A differenza di molti altri volti noti del mondo dello spettacolo, Drusilla Gucci non è particolarmente attiva sui social. Ha comunque un account su Instagram, seguito da oltre 35 mila follower, attraverso il quale condivide scatti del suo lavoro da modella, oppure alle prese con le sue più grandi passioni, quali l’equitazione e i libri.