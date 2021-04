Ottime notizie per tutti coloro che desiderano fare degli ottimi acquisti tecnologi. A partire dai monopattini fino ad arrivare a degli smartphone di ultima generazione, MediaWorld propone dei prezzi da urlo.

A causa del coronavirus ci ritroviamo a vivere un momento particolarmente difficile per via delle varie restrizioni. Gli studenti si sono ritrovano alle prese con la didattica a distanza, mentre sempre più lavoratori hanno conosciuto il mondo dello smart working. Un nuovo modo di vivere le relazioni, che porta a dover fare sempre più ricorso alle nuove tecnologie. A partire dai computer, passando per i tablet, fino ad arrivare a degli smartphone di ultima generazione, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

Da non dimenticare, poi, la mobilità, che vede sempre più persone optare per l’utilizzo di monopattini elettrici. Un modo diverso dal solito di vivere la città, che permette di muoversi in modo facile e veloce. Tutti strumenti che aiutano, senz’ombra di dubbio, a rendere più agevoli molte nostre azioni quotidiane, che richiedono però un esborso economico spesso non indifferente. Proprio in questo ambito giunge in nostro aiuto Mediaworld, il cui ultimo volantino propone delle offerte da urlo, grazie alla campagna “Smart”. Prodotti riguardanti la mobilità sostenibile, ma anche smartphone e televisori, tutti di altissima qualità.

MediaWorld, prezzi da urlo: dai monopattini agli smartphone. Il nuovo volantino

“Prezzi imperdibili su monopattini, smartphone e tanto altro per vivere la città“. Recita così il nuovo volantino Mediaworld, con le incredibili offerte disponibili a partire dal 22 marzo fino al 5 aprile. Una nuova campagna promozionale, con tanto di comode rate a tasso zero, con il colosso che offre la possibilità di acquistare i prodotti anche comodamente da casa, attraverso il sito web.

Come è facilmente intuibile dal nome di questa campagna, denominata “Smart”, ovviamente è possibile acquistare dei prodotti per la mobilità sostenibile. Tra questi si annovera Monopattino elettrico E22E, Ninebot by Segway, in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h e autonomia per 22 km. Disponibile al prezzo di 329 euro, permette di risparmiare ben 70 euro, rispetto al prezzo di listino di 399 euro. Tra gli altri citiamo anche il monopattino elettrico Lex R8 5A, con autonomia 18 km e velocità massima di 22 km/h. In questo caso il prezzo è pari a 199,99 euro, rispetto ad un prezzo di listino di 299,99 euro.

Per quanto riguarda il mondo degli smartphone, invece, si annovera iPhone 12 Pro Max da 128 giga byte a 1249 Euro, oppure il Samsung Galaxy S21 5G con 128 giga byte di memoria interna, acquistabile a 849 Euro. Passando al mondo di PC e notebook, invece, citiamo il modello Huawei Matebook 14, disponibile a 799 Euro, a fronte di un prezzo di listino di 899 euro. Prezzi incredibili, per prodotti di tecnologi di alta qualità.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL VOLANTINO >>> http://volantino.mediaworld.it/35_2021.php