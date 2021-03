Avvocato di professione, politica italiana e capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, ecco quanto guadagna Maria Elena Boschi. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Nota politica italiana, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 24 settembre 2019, Maria Elena Boschi ha ricoperto anche il ruolo di ministro nel governo Renzi e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni. Una carriera politica ricca di soddisfazioni, quella di Maria Elena Boschi, con molti che si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Maria Elena Boschi: chi è, altezza, carriera

Nome: Maria Elena Boschi

Altezza: 170 cm

Peso: 57 kg

Data di nascita: 24 gennaio 1981

Luogo di nascita: Montevarchi (Arezzo)

Nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo, il 24 gennaio 1981, Maria Elena Boschi è alta 170 cm, pesa circa 57 kg ed è del segno zodiacale dell’acquario. Dopo aver conseguito la maturità classica ad Arezzo, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze. Si è laureata con 110 e lode, per poi diventare cultore della materia della cattedra di diritto commerciale, sempre a Firenze. Ha anche conseguito un master in diritto societario e svolto la pratica da avvocato a Firenze.

Nel 2008 inizia a muovere i primi passi nel mondo della politica, sostenendo la candidatura di Michele Ventura, del PD, contro Matteo Renzi. Proprio con quest’ultimo, in seguito, la Boschi instaurerà un forte rapporto politico che, come noto, dura ancora oggi. Alle elezioni politiche del 2013, ricordiamo, è stata candidata ed eletta alla Camera dei deputati nella Circoscrizione Toscana, per poi diventare ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento per il governo di Matteo Renzi.

Poco dopo le viene anche data la delega all’attuazione del programma del governo Renzi e nel 2016 quelle delle pari opportunità e per le adozioni internazionali. Sempre nel 2016, inoltre, diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di Sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, sotto il governo guidato da Gentiloni. Nel 2019, invece, decide di lasciare il PD per passare al nuovo partito di Renzi. Ancora oggi, infatti, Maria Elena Boschi ricopre il ruolo di capogruppo alla Camera di Italia Viva.

Maria Elena Boschi: vita privata, compagno, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Maria Elena Boschi si sa ben poco. In passato è stata sentimentalmente legata ad Andrea Bruno Savelli. Dal 2020, invece, è felice al fianco dell’attore Giulio Berruti. I due appaiono sempre più affiatati e a tal proposito la stessa capogruppo di Italia Viva, ospite della puntata di Verissimo del 27 marzo ha dichiarato: “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono“.

Per poi aggiungere: “Sogno da sempre di diventare mamma. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo“: Per quanto riguarda il matrimonio ha inoltre affermato: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi“.

Maria Elena Boschi: quanto guadagna e patrimonio

Per sapere quanto guadagna Maria Elena Boschi, interesserà sapere che un deputato percepisce come stipendio un’indennità netta mensile pari a 5.346,54 euro. A questi bisogna aggiungere una diaria di 3.503,11 euro e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro.

Ma non solo, si annoverano 1.200 euro all’anno di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti. Entrano nei dettagli, nell’ultima dichiarazione dei redditi del 2020, con riferimento al 2019, la capogruppo di Italia Viva ha dichiarato un reddito complessivo pari a 98.471 euro. La stessa cifra è stata dichiarata anche nel 2019, nel 2018 e nel 2017.

Maria Elena Boschi: Facebook e Instagram

Noto volto della politica italiana, Maria Elena Boschi è particolarmente attiva anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso foto e video della propria attività politica, oltre ad alcuni scatti della sua vita privata.