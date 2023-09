Nuovo Bonus 80 euro alle famiglie: a chi spetta e quando arriva

In arrivo un nuovo bonus 80 euro alle famiglie, ma cosa fare per ottenerlo? Chi sono i beneficiari e quando arriva.

In questo clima di crisi e di forti aumenti che hanno interessato davvero tutti, il Governo italiano sta cercando in tutti i modi di aiutare le famiglie italiane, anche se ha abolito il Reddito di cittadinanza, che tra pochi mesi non sarà più erogato in modo definivo.

Ad ogni modo, oggi vogliamo parlarvi di un nuovo bonus da 80 euro che presto le famiglie che si trovano in difficoltà economiche, potrebbero ricevere direttamente sulla propria carta Dedicata a te. Ma vediamo nel dettaglio in che cosa consiste questo bonus, chi sono i beneficiari e come richiederlo.

Bonus 80 euro alle famiglie, ecco a chi spetta e quando è previsto l’arrivo

I beneficiari della carta Dedicata a te, molto presto potrebbero ricevere un ulteriore bonus di 80 euro, che si va a sommare alla somma che già ricevono. Questa è una ipotesi al momento, un’idea del Governo Meloni per poter fronteggiare il caro carburanti. Ovviamente questo bonus non sarà valido per tutti, ma solo per le fasce della popolazione ritenute più deboli.

Il Governo è infatti al momento alle prese con il caro carburanti e sta cercando di prorogare alcuni contributi straordinari, che sono stati previsti dalla Legge di Bilancio 2022. Tale bonus dovrebbe essere erogato soltanto a quelle famiglie che già percepiscono una social card da 382,5 euro, ovvero la Carta Dedicata a te.

A beneficiare di questo contributo sono le persone che presentano un Isee non superiore a 15 mila euro ed in totale sarebbero circa 1,3 famiglie. Stando a quanto è emerso, i tecnici del Ministero delle Imprese, sono al momento al lavoro per cercare di elaborare il tutto, con un solo obiettivo ovvero aiutare le fasce più deboli della popolazione.

Al momento si tratterebbe di un’ipotesi, di conseguenza il bonus non dovrebbe arrivare immediatamente sulla Carta Dedicata a te. È però possibile che questa misura venga inserita in uno dei decreti che sono in lavorazione. Qualcosa potrebbe sbloccarsi entro il 30 settembre, data in cui molti provvedimenti dovrebbero essere prorogati.

Prima di questa data è previsto infatti il taglio dell’Iva sul gas al 5% in bolletta per usi civili e industriali. Ed ancora prevista la riduzione degli oneri gas. Si va verso il potenziamento del bonus sociale ed uno sconto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico.