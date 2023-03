Gratta e vinci, una settimana di trionfi: pioggia di soldi in tutta Italia

Poco da discutere, in questa fase si vince e si vince anche bene. Gli italiani sono dunque alla ricerca del colpo di fortuna.

In una fase storica in cui ogni specifica dinamica è praticamente colpita da una crisi inaspettata e senza recenti precedenti, il cittadino si ritrova nella condizione di dover cercare, praticamente ovunque un qualcosa al quale appoggiarsi, per provare a scavalcare ogni sorta di difficoltà. In un mondo che oseremo definire utopico, tali difficoltà potrebbero essere in qualche modo affrontate dallo stesso Stato, in nome e per conto del cittadino, ma purtroppo, come anticipato si tratta di concetto che ha poco a che vedere con la realtà.

In una fase tanto complessa quindi immaginiamo il cittadino intento a dribblare ogni sorta di avversità, purtroppo anche le più apparentemente inimmaginabili. La spesa quotidiana, il pagamento delle bollette, il mutuo o l’affitto, il carburante per la propria auto e tanto altro ancora. Tanti specifici aspetti che ad un certo punto potevano apparire come per niente in dubbio, in quanto alla possibilità della relativa gestione. Oggi invece tutto è saltato.

A questo punto, l’italiano, ma non solo lui, il problema purtroppo riguarda molti paesi, è costretto a provare altrove, in altro modo, oltre al lavoro, ovvio quando il lavoro c’è, la modalità giusta di uscita dal blocco che oggi lo inchioda a una realtà fatiscente. Su cosa può appoggiarsi, realisticamente parlando il cittadino? Considerando che dovrebbe trattarsi di qualcosa capace di assicurare somme importanti di denaro nel minor tempo possibile?

Guardandosi intorno quale specifica dinamica potrebbe assicurare, in qualche modo una simile situazione? Il gioco, nient’altro che il gioco, chiaramente, si spera, il tutto gestito con la dovuta accortezza e responsabilità. Sappiamo benissimo che farsi prendere dalla foga di vincere, qualora si possa dire che tale opportunità sia raggiungibile esclusivamente votandosi all’impegno, potrebbe voler dire rovinarsi, peggio di quanto abbia già provato a fare la crisi di cui sopra.

Veniamo dunque alla realtà più marcata. Aumentano le giocate, aumentano quindi i tentativi degli italiani di provare a intercettare la scia fortunata e di conseguenza quel sogno si fa sempre più vicino, almeno nell’immaginazione di chi ogni settimana, puntualmente investe nei vari concorsi cifre minime o considerevoli, poco importa, di fatto. Quali sono, quindi, i concorsi maggiormente apprezzati dai cittadini italiani? In generale tre.

Ovvio, sono molti i concorsi a premi presenti in circolazione ma su tutti, tre, sembrano aver intercettato più di tutti il gradimento degli stessi italiani: Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Nei primi due casi siamo di fronte al classico concetto di lotteria. Numeri da immaginare, tirandoli via da qualsiasi evento, anniversario, fatto di cronaca, magari, incastrare tra loro e giocare. Dall’altro lato invece la “novità”, più recente del concorso a premi istantaneo.

Gratta e vinci, una settimana di trionfi:le affermazioni vincenti dell’ultima settimana

Tra i tre concorsi citati, il più apprezzato, nello specifico, è senza dubbio il Superenalotto. Il motivo è molto semplice. Il montepremi man mano messo in palio, l’entità di quel jackpot che per quasi due anni, di recente ha fatto sognare milioni e milioni di italiani. 371 milioni di euro conquistati nel corso dell’estrazione finalmente fortunata dello scorso 16 febbraio. In questo caso, però, la fortuna stessa, la sorte, si è rivelata più che mai democratica.

Si è vinto, infatti grazie a un sistema a novanta giocate, venduto da Sisal in tutta Italia. Quota di partecipazione, 5 euro. Parliamo quindi di almeno novanta vincitori che di fatto hanno diviso in parti uguali il bottino. 4 milioni di euro a testa, davvero. La vincita in questione è stata la più alta mai assegnata nel nostro paese. Un successo atteso per quasi due anni. L’ultima estrazione della sestina vincente era infatti datata maggio 2021. In quell’occasione si vinse a Montappone, nelle Marche, 156 milioni di euro al fortunato giocatore.

Nelle ultime settimane, poi, numerose sono state le affermazioni al Gratta e vinci. In particolare, nell’ultima settimana tra il 27 febbraio e il 5 marzo ben sei sono state le vincite più che mai significative da ben 500mila euro. Tanti soldi insomma, una cifra capace di rivoluzionare, nel vero senso della parola la vita di chiunque. Andiamo a vedere nel dettaglio dove e come si è vinto, grazie a quali concorsi: