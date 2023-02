Glicemia alta: incredibile, queste bevande sono alleate di salute

Chi ha problemi con la glicemia alta dovrebbe conoscere le proprietà benefiche di alcune bevande: fanno abbassare i valori.

La glicemia alta è un problema che accomuna molte persone. Si tratta di un disturbo piuttosto serio, che colpisce l’organismo umano quando vi è un’elevata concentrazione di zuccheri nel sangue.

Le ragioni che si celano dietro la glicemia alta possono essere diverse. Ma di sicuro è una condizione che non va sottovalutata, perché può anticipare patologie gravi come diabete, obesità e malattie cardiache.

Dal momento che la glicemia alta è un problema piuttosto comune, soprattutto nel mondo occidentale, dove si è abituati a consumare cibi con elevati quantitativi di zuccheri, proviamo a capire se c’è un metodo casalingo e naturale per abbassare il valore dello zucchero nel sangue.

Glicemia alta: di cosa si tratta

In gergo tecnico si parla di iperglicemia ed è una condizione che non va assolutamente sottovalutata. Generalmente, il valore della glicemia deve essere contenuto tra i 70 e i 100 mg/dl.

Quando il valore del glucosio nel sangue supera i 100 mg/dl, si parla di iperglicemia. È necessario effettuare un prelievo ematico a digiuno e in condizioni di tranquillità, per poter parlare di glicemia alta. In particolare, se per due volte consecutive il valore della glicemia nel sangue supera i 126 mg/dl, allora si può affermare che il paziente soffre di iperglicemia ed effettuare diagnosi di diabete mellito.

Tuttavia, ci sono delle condizioni che determinano un aumento del glucosio nel sangue, come ad esempio l’assunzione di determinati farmaci. Questo è il caso della somministrazione di steroidi, beta-bloccanti e antipsicotici.

Ad ogni modo, l’iperglicemia può essere causata anche dalla mancata o inadeguata assunzione di farmaci ipoglicemizzanti o insulina nei soggetti affetti da diabete.

Tuttavia, i livelli alti di glucosio nel sangue possono essere legati anche ad altri fattori, come patologie pancreatiche e patologie endocrinologiche.

Le bevande che fanno abbassare la glicemia

In base ad alcuni studi, è stato possibile notare che ci sono delle bevande che riescono ad abbassare la glicemia nel sangue. Tra queste vi è il tè. In particolare, per ottenere l’effetto desiderato è necessario prediligere il tè verde, che è ricco di antiossidanti e permette di mantenere i livelli di zucchero nella norma.

Come se non bastasse, il tè verde contiene le catechine che sono in grado di aumentare il metabolismo, riducendo l’assorbimento di zucchero nel sangue. Per migliorare l’effetto di questa bevanda benefica si consiglia di consumare il tè verde senza zucchero o dolcificanti artificiali.

Diversi studi scientifici hanno confermato i benefici dell’assunzione di tè. A quanto pare, sarebbe consigliato consumare dalle tre alle quattro tazze al giorno, in modo tale da riuscire a controllare i livelli di glucosio nel sangue a digiuno.

Tuttavia, anche il tè nero ha delle importanti qualità grazie alla presenza di polifenoli, che aiutano a ridurre la glicemia.

Altre bevande benefiche

Coloro che soffrono di iperglicemia hanno la possibilità di scegliere tra diverse bevande, che sono in grado di regolarizzare gli zuccheri nel sangue. Oltre al tè verde e al tè nero, ci sono molti tisane e infusi che riescono a giovare alla glicemia.

In particolare, contro la glicemia alta si consiglia l’infuso alla cannella che pare essere una delle bevande più efficaci. Inoltre, la cannella ha delle importanti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che, oltre a regolare i livelli di zucchero nel sangue, contrastano i radicali liberi.

In alternativa, è possibile sorseggiare un infuso realizzato con acqua calda e radice di zenzero fresco. Il mix perfetto sarebbe quello tra cannella e zenzero. In questo modo, si va ad aumentare la capacità antinfiammatoria e antiossidante dei singoli ingredienti.

Simili all’infuso alla cannella, c’è la tisana alla curcuma. Anche questa bevanda è in grado di abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Inoltre, la curcuma previene l’insorgenza del diabete.

Infine c’è la tisana di camomilla, che è una bevanda molto utile per regolarizzare gli zuccheri nel sangue. Di fatto, grazie alle sue proprietà sedative e rilassanti, la camomilla aiuta a ridurre lo stress: una delle principali cause dell’aumento del glucosio nel sangue.