Il valore ISEE va comunicato all’INPS? I compiti del cittadino

Risponderemo ad un quesito, dopo aver ottenuto il valore ISEE cosa deve fare il contribuente? Va comunicato all’INPS?

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente serve per accedere a Bonus e agevolazioni. Gennaio è il mese designato per il calcolo ma una volta ottenuta l’attestazione come si procede?

L’ISEE è scaduto il 31 dicembre 2022. I cittadini si ritrovano così impegnati a raccogliere tutta la documentazione necessaria per procedere con il calcolo del valore del nuovo indicatore che resterà valido per tutto il 2023. Compiere questa operazione è fondamentale per poter accedere a nuovi Bonus o per continuare a beneficiare di vecchie misure – come il Reddito di Cittadinanza o l’Assegno Unico. La corsa all’ISEE è dunque iniziata. Alcuni contribuenti si rivolgono a CAF e patronati per lasciarsi aiutare nel calcolo, altri agiscono autonomamente sfruttando l’apposito servizio INPS. Una volta completata la domanda in pochi giorni si avrà a disposizione l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Cosa fare dopo?

Valore ISEE ottenuto, come procedere?

Da un anno all’altro la situazione patrimoniale e reddituale del contribuente può variare in meglio o in peggio. Ciò significa che l’ISEE 2023 potrebbe risultare anche molto diverso dal valore ISEE 2022. Di conseguenza il calcolo potrebbe condizionare positivamente o negativamente l’erogazione di Bonus e agevolazioni.

Avendo un ISEE più elevato si potrebbe perdere il diritto ad alcune agevolazioni oppure vedersi ridurre l’importo. In caso di ISEE più basso, invece, si potrebbero richiedere nuove prestazioni oppure ottenere più soldi. Il comportamento del cittadino dopo aver conseguito l’attestazione dipende dalle misure di cui è già percettore o da richiedere. Prendiamo come primo esempio il Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza, cosa sapere

Solitamente l’INPS acquisisce l’ISEE del percettore del Reddito di Cittadinanza in automatico. Non sarà necessario inviare, dunque, alcuna comunicazione all’ente. L’Istituto una volta ricevuto il valore effettuerà i dovuti controlli e provvederà a ricalcolare l’RdC sulla base delle nuove informazioni. Condizione necessaria, però, è procedere con il calcolo entro il 31 gennaio 2023. Superando questa data scatterà la sospensione del pagamento della ricarica mensile fino a che il cittadino non richiederà l’ISEE.

Assegno Unico e ISEE

L’Assegno Unico Universale è la misura dedicata alle famiglie con figli a carico legata all’ISEE. In questo caso per essere inseriti nella fascia corretta occorrerà calcolare l’ISEE entro il 28 febbraio 2022. In caso contrario scatterà la sospensione dei pagamenti dal mese di marzo. L’INPS recupera il dato in automatico, non servirà comunicarlo né sarà richiesto l’invio di una nuova domanda a meno che in famiglia non ci sia stata una nuova nascita oppure la variazione del valore comporti un cambiamento di fascia.

Bonus sociale, nuovo requisito

La manovra fiscale ha stabilito un nuovo limite ISEE per rientrare nel Bonus Sociale. Da 12 mila si è passati a 15 mila. Rientrando in questa soglia si potranno ottenere gli sconti in bolletta automaticamente. Per ricevere il Bonus, dunque, sarà sufficiente compilare e presentare la DSU.

Concludiamo ricordando che in caso l’ISEE 2023 dovesse risultare inferiore rispetto al valore dell’anno precedente si potrebbe avere accesso a nuove prestazioni. Consigliamo, dunque, di approfondire tutti i Bonus attivi per capire quali richiedere. Il Bonus Asilo Nido, gli sconti sulle tasse universitarie, il Bonus maternità, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, il Reddito di Cittadinanza sono alcuni esempi.