Superenalotto, quello che nessuno vi dice: giocherete ancora?

Cosa succede in questo preciso momento nel nostro paese? Molto semplice, le cose non vanno bene, anzi. Gli italiani cercano la speranza altrove.

Tempi duri per l’Italia. La crisi che sta letteralmente travolgendo qualsiasi settore della nostra economia chiaramente lascia imperterriti gli stessi cittadini costretti ormai a vivere situazioni forse prima inimmaginabili. Ogni cosa è aumentata di prezzo, i servizi sono inaccessibili e le bollette di luce e gas praticamente raddoppiate in un anno. In questa fase la speranza degli italiani è rivolta altrove. Lo Stato, in un certo senso ha di certo fallito.

Il momento è insomma delicato per il nostro paese e il cittadino sempre di più, si spera con la massima moderazione, cerca altrove la speranza di poter cambiare improvvisamente vita. A ben pensarci le dinamiche capaci di offrire una simile opportunità nel più breve tempo possibile sono davvero poche, anzi, quasi del tutto inesistenti. Una sola potrebbe subito saltare alla mente, ovviamente, quindi, il gioco. Anche qui però bisogna fare delle differenziazioni.

Gli italiani, nello specifico, è risaputo, amano giocare, scommettere insomma, inutile girarci intorno. Se pensiamo a quelli che oggi sono i tre concorsi tra i giochi a premi preferiti pensiamo subito a Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Le prime due opzioni riportano all’idea della classica lotteria. Immaginare dei numeri, tirarli fuori da vicende, sogni, eventi di ogni tipo, anniversari e cercare il modo di combinarli tra loro per poi scommetterci su.

Il caso poi del Gratta e vinci è di fatto completamente diverso. In quella specifica situazione ci troviamo di fronte a un concorso, di fatto diverso. Il concorso istantaneo, il gioco che al momento, immediatamente insomma ti comunica se hai perso oppure vinto. Quanto tempo passa tra quando si acquista un biglietto fino a quando si scopre se questo è o meno vincente? Pochissimi secondi. Al Gratta e vinci, poi, si può giocare in ogni momento, cosi all’improvviso, quando si vuole.

Il gioco del momento, però, è senza dubbio il Superenalotto, non fosse altro che per quel jackpot assolutamente fuori dal mondo che disturba i sogni di praticamente qualsiasi italiano. 363 milioni di euro, una cifra mai vista per quel concorso specifico e nemmeno mai vista nella storia dei concorsi a premio nel nostro paese. Basti pensare che il precedente record di vincita è quello di Lodi, registrato nel 2019. In quell’occasione la sestina vincente proprio del Superenalotto regalò al fortunato giocatore la bellezza di ben 209 milioni di euro.

Ultima vincita segnalata è invece quella del maggio 2021. In quell’occasione si vinse a Montappone, piccolo comune della provincia marchigiana di Fermo. Al fortunato vincitore, ben 156 milioni di euro. Davvero niente male insomma. In merito al Superenalotto, ovviamente circolano in rete trucchi, consigli, dritte di ogni tipo. La verità è che l’unico dato da poter verificare è quello statistico legato al numero delle estrazioni di ogni singolo numero. I numeri ritardatari insomma, dato che di certo non aiuta a vincere, quantomeno però a provare.

Risulta abbastanza evidente a tutti che alla fine l’unico vincitore assoluto del Superenalotto, che venga o meno estratta la combinazione vincente risulta essere sempre e solo lo Stato. Molti, però, nonostante tutto non hanno bene in testa quali siano i meccanismi di vincita, come si vince in realtà, praticamente. Ovviamente per vincere anche cifre relativamente piccole bisogna centrare per lo meno dai quattro ai cinque punti. Indovinare, quindi, quattro o cinque numeri. Con il 5+1 o con il 6, viene da se ci troviamo già a ragionare di cifre più che mai alte.

In merito, poi alle probabilità di vincita al Superenalotto lo schema da seguire cosi come riportato dallo stesso sito web del concorso è il seguente:

NUMERI INDOVINATI PROBABILITÀ DI VINCITA QUOTE MEDIE ATTESE 6 1 su 622.614.630 Jackpot 5+1 1 su 103.769.105 620.000€ 5 1 su 1.250.230 32.000 € 4 1 su 11.907 300 € 3 1 su 327 25 € 2 1 su 22 5 €

Lo schema, insomma, parla abbastanza chiaro, vincere non è difficile, è praticamente impossibile, certo se si fa riferimento al “6”. Oggi, senza ombra di dubbio il Superenalotto è il gioco del momento e c’è da scommetterci che sarà cosi anche all’indomani della vincita del tanto atteso jackpot. Il concorso ha ormai conquistato tutti in circa venticinque anni di presenza nel nostro paese. Il gioco dei sogni, quello capace di rivoluzionare in positivo la vita di chiunque. Un sogno, certo, abbastanza difficile da realizzare, ma pur sempre un sogno.