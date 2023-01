Superenalotto, prova con i numeri più estratti di sempre: ci sono 858 milioni di sogni da realizzare

La ricetta perfetta? Semplicemente non esiste, niente di più sincero e sfrontato, per assurdo. Inutile credere ai falsi miti e racconti.

In questi giorni, tanto per dire, vediamo, notiamo, quanto sia profondo l’attaccamento degli italiani al gioco. Immaginiamo, quindi una platea di giocatori intenti a immaginare il colpo della vita mentre mettono uno dietro l’altro i numeri che nella loro idea potranno in qualche modo venire fuori dall’urna. Niente di particolarmente nuovo, si intenda, si parla di dinamiche abituali. Ultimamente, però, il tutto ha preso una accelerata spaventosa.

Il momento attuale è quello che vediamo insomma. Una incessante rincorsa alla vincita, al numero, alla combinazione perfetta. Niente d’immaginato, d’ipotizzato prima. All’improvviso tutto è stato travolto, la crisi ha preso possesso di ogni cosa, è passata sopra tutto. Le abitudini dei cittadini, il loro modo di vivere, tutto sommato. Tutto stravolto. Oggi, per dire, una famiglia ha mediamente enormi problemi nel far quadrare il bilancio familiare.

Prima la stessa famiglia, per intenderci, non aveva di questi problemi. Pensiamo, per dire, a una famiglia monoreddito, cosi come ce ne sono davvero tante. Aumentano i beni di genere alimentare, aumenta il carburante per l’auto, aumenta ogni servizio e raddoppiano le bollette di luce e gas. Come si fa? Semplice, si spera in un immediato cambiamento, qualcosa che allo stesso tempo nessuno avrebbe previsto. Una vincita. Nient’altro.

Arriviamo, insomma ad un momento in cui il cittadino, sfiancato dalle promesse non mantenute dallo Stato, scoraggiato per gli aiuti non ricevuti, immagina di fare da solo e quindi spinge il piede sull’acceleratore dell’azzardo. Gioca e forse gioca anche tanto con la speranza di stravolgere davvero ogni cosa. Il rischio anche in certi casi è assolutamente alto, nemmeno immaginabile. La moderazione, in certi contesti è la chiave di tutto.

Il jackpot sognato dai giocatori, oggi è senza dubbio quello del Superenalotto. Parliamo i circa 358 euro e parliamo di un record assoluto. Mai nel nostro paese si è vinta una simile cifra, mai e poi mai, nella storia dei concorsi a premi. L’ultimo record, la vincita più alta mai conquistata finora è quella di Lodi del 2019. In quell’occasione al fortunato giocatore in questione andarono la bellezza di 209 milioni di euro, finora il record assoluto nel nostro paese.

I numeri sui quali puntare? Concorso per concorso i più presenti nelle varie estrazioni

Inutile immaginare teorie e quant’altro su come vincere al gioco. Non si può vincere al gioco seguendo una ricetta preconfezionata, questo è ovvio. Quello che si può fare, però, senza seguire consigli e riflessioni strampalate, spesso presenti sul web, è andare a considerare quelle che sono le statistiche legate alle varie estrazioni. Un esempio? Consideriamo, per dire, le presenze dei vari numeri tra quelli estratti. La molte di estrazioni, insomma, per ogni specifico numero.

Prendendo in considerazione il contesto legato al 10eLotto, per esempio, possiamo dire che i numeri maggiormente frequenti nelle varie estrazioni sono, di fatto, i seguenti: 51, 58, 5, 27, 13, 82, 49, 42, 50 e il 23. Nel caso specifico poi, si andranno a vedere tutte le varie opzioni di gioco e quant altro. Per quel che riguarda il Lotto, invece, parliamo di un altro più che mai tradizionale del nostro paese, la situazione è chiaramente diversa, andiamolo a scoprire.

Nel corso delle varie estrazioni del Lotto, settimanali, i numeri incontrati con maggiore frequenza, per cosi dire, sono i seguenti: 56, 1, 73, 76, 60, 48, 11, 15, 38 e 47. Il discorso specifico può chiaramente essere rapportato a ogni tipologia di concorso. In questo caso, per lo meno, si può avere un riferimento concreto, reale, basato su qualcosa che esiste che è logico. Ricette, cosi come anticipato non ce ne sono. Oggi il giocatore ha bisogno di entusiasmo per provare a mettere a segno il colpo della vita, in ogni senso

Le giocate ai vari concorsi sono tante, cosi come tanta è la speranza di farcela. Cambiare la propria vita, stravolgere, in positivo un destino che sembra scritto. Sognare, insomma.